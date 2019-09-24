«شؤون الرئاسة» تنعى السيد الهاشمي

أبوظبي (وام) نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له السيد عبدالله بن محمد الهاشمي الذي وافته المنية صباح أمس.

وقد أصدرت الوزارة البيان التالي..

/‏/‏ بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي». صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى وزارة شؤون الرئاسة المغفور له السيد عبدالله بن محمد الهاشمي الذي وافته المنية صباح اليوم.. وتعرب وزارة شؤون الرئاسة عن خالص عزائها ومواساتها سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون»/‏/‏.

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