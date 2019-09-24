محمد بن حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة حميد وعبدالله وسليمان ومحمد النعيمي

العين (وام) قدم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان أمس واجب العزاء في وفاة المغفور لها والدة كل من حميد وعبدالله وسليمان ومحمد أبناء راشد محمد علي النعيمي.

وأعرب الشيخ محمد بن حمدان - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الفوعة بمدينة العين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة.. داعيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء خديم عبدالله الدرعي.

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