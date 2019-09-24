«دورة تقييم المهندسين البحريين»: التدريب أحد ركائز صناعة النقل البحري

أبوظبي (الاتحاد) بحضور معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، نظمت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس «الدورة التدريبية الإقليمية للتقييم والامتحانات للضباط والمهندسين البحريين»، المستمرة لغاية 26 سبتمبر الحالي، وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ووسط مشاركة رفيعة المستوى من أكثر من 12 دولة حول العالم. وتهدف الدورة التدريبية، التي تقام سنوياً تحت رعاية موانئ أبوظبي، إلى دعم كفاءة النقل البحري الدولي وبناء صناعة شحن بحري آمنة ومأمونة ونظيفة من خلال التنفيذ الصحيح للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW)، بما يشمل تقييم وفحص البحارة.

وجمعت الدورة التدريبية مشاركين من مختلف الوكالات الحكومية والموانئ قدموا رؤاهم وخبراتهم وأفضل الممارسات المتبعة في مجال تقييم أداء البحارة ضمن إطار نموذج المنظمة البحرية الدولية. وأكد المشاركون في الدورة التدريبية أن التدريب والتعليم البحري يعد أحد ركائز صناعة النقل البحري، لا سيما وأن هذا القطاع يعتبر اليوم من التخصصات الحديثة والفنية والمهنية التي تتطلب قدراً كبيراً من المهارة والمعرفة والخبرة من القوى العاملة البحرية.

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