الامارات | «K9 أبوظبي» تنفّذ 4277 مهمة في النصف الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «K9 أبوظبي» تنفّذ 4277 مهمة في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت إدارة التفتيش الأمني (K9) في شرطة أبوظبي، 4277 مهمة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، من بينها المشاركة في معرض الصيد والفروسية، ومعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (إيدكس)، ومعرض ومؤتمر «إرينا»، ومهرجان «أم الإمارات»، ومسابقة شاعر المليون، والمحكمة الاتحادية العليا، ومسجد الشيخ زايد الكبير، وجميع الفعاليات الرياضية، والمرافق الحيوية والسواحل، والمعرض الدولي للطيران الخاص، والمهرجان المغربي والمؤتمرات والاجتماعات الدورية.

وأفادت الإدارة في تصريحات صحافية، أمس، بأنها ركزت جهودها على رفع كفاءة الكوادر الشرطية المتخصصة، وتعريفها بآخر المستجدات العالمية في تقنيات استخدام كلاب الهجوم ومهام التفتيش الأمني للكلاب البوليسية، كما نفذت نحو 70 مشاركة مجتمعية، وتلقت 254 بلاغاً خلال الفترة نفسها.

وأكد مدير إدارة التفتيش الأمني، العميد جمال حبش، حرص شرطة أبوظبي على الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة التي حققها مدربو الكلاب البوليسية والمؤسسات الأمنية والشرطية، في الاستخدام الأمثل لها، وتقديم الحلول الملائمة للتصدي للتحديات ذات الصلة بالتدريب والتفتيش والرعاية البيطرية.