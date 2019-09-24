الامارات | محاكمة زوجين بتهمة السبّ بعبارات غير لائقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة زوجين بتهمة السبّ بعبارات غير لائقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح رأس الخيمة، أمس، قضيتي سبّ وشتم منفصلتين، القضية الأولى لزوجين خليجيين متهمين بسبّ بعضهما بألفاظ خادشة للحياء، وذلك من خلال تقديم كل منهما مذكرة دفاع عن نفسه أمام محكمة الأحوال الشخصية، تضمنت عبارات غير لائقة، ومسبات كتبها كل طرف في المذكرة ضد الآخر.

وجاء في لائحة الاتهام أن الزوج المتهم الأول قدّم في مذكرة دفاعه ثلاث عبارات سبّ تجاه زوجته، حيث أنكر المتهم الاتهام المسند إليه أمام المحكمة، وأفاد بأنه سرد الوقائع التي وقعت بينه وبين زوجته، وكتبها في مذكرة الدفاع، كما اتهمت النيابة الزوجة، بتقديم مذكرة دفاع تتضمن عبارات سبّ ضد زوجها، حيث أنكرت الزوجة التهمة، وأفادت بأنها ما وردت في مذكرة الدفاع سرداً للوقائع.

ومن جهته، قدم محامي الدفاع عن المجني عليها مذكرة بالادعاء المدني، وتمسك بتعديل القيد والوصف بحق المتهم من تهمة السبّ إلى تهمة القذف، وطلب الدفاع ببراءة موكلته من الاتهامات المسندة إليها.

وطالب ببراءة موكلته لعدم وجود جريمة في أوراق القضية، لأن المادة 53 من قانون العقوبات تنص على أنه لا توجد جريمة إذا وقع الفعل بنيّة سليمة، متابعاً أن الكلمات الموجودة في مذكرة دفاع موكلته لا تتضمن السب، وإنما تتضمن ألفاظاً قانونية واصطناع أدلة وفقاً للقانون.

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وحدّدت المحكمة جلسة الإثنين المقبل موعداً للنطق بالحكم.

والقضية الثانية لامرأة خليجية متهمةٍ بسبّ وتهديد زوجة شقيقها، نتيجة خلافات بينهما، حيث جاء في لائحة الاتهام أن المتهمة هددت المجني عليها وسبّتها.

وأنكرت المتهمة أمام المحكمة التهم المنسوبة إليها، وادعت أن المجني عليها سبتها، فيما أنكرت المجني عليها وزوجها الاتهامات الموجهة إليها من قبل المتهمة.

وحاولت المحكمة الصلح بين الطرفين، حيث وافقت المجني عليها بتشجيع من زوجها على الصلح، إلا أن المتهمة رفضت الصلح، وأصرّت على استكمال المحكمة، بتهمة تعرضها للسبّ من قبل المجني عليها، وحجزت المحكمة القضية للحكم يوم الإثنين المقبل.