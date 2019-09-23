تواصل التصويت خارج الدولة لانتخاب أعضاء "الوطني الاتحادي" وسط إقبال لافت

تواصل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات، المنتشرة في مختلف دول العالم، استقبال الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية، لليوم الثاني من فترة التصويت خارج الدولة، وذلك لاختيار مرشحيهم القادرين على تمثيلهم ومناقشة قضاياهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على توفير جميع الخدمات والتسهيلات لتمكين أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة من المشاركة الفاعلة في هذا الواجب الوطني، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشاد سعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات بمستوى الإقبال الذي حظي به اليوم الأول لعمليات التصويت خارج الدولة، مؤكداً أن المشاركة الفاعلة في عمليات التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 دليل على الوعي السياسي لدى المواطن الإماراتي، وحرصه على المشاركة بفاعلية في اختيار الأفضل لعضوية المجلس والأقدر على نقل القضايا التي تهم المواطن.

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وبين سعادته أن الاستعداد الجيد لعمليات التصويت خارج الدولة، والتي تمت وفق أعلى معايير التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يسهم في تنفيذ عمليات التصويت في جميع المراكز الانتخابية خارج الدولة بيسر وسهولة، مع توفير أعلى معايير الدقة والشفافية.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين الموجودين خارج الدولة إلى التأكد من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، والتوجه إلى البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات والموجودة في الدول التي يقيمون بها للتعبير عن رأيهم في اختيار ممثليهم من مرشحي المجلس الوطني الاتحادي والمشاركة في هذا الواجب الوطني.

كانت اللجنة الوطنية للانتخابات قررت استثناء المصوت في الخارج من إبراز بطاقة الهوية الأصلية والاكتفاء بصورة البطاقة وإبراز جواز السفر أو أي وثيقة رسمية تحتوي صورة الناخب، وذلك ضمن السعي لتسهيل عملية التصويت خارج الدولة على الطلبة والمرضى والمسافرين في الخارج الذين قد لا يحملون بطاقة الهوية معهم.