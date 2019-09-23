محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة.
وبحث سموه والرئيس الإندونسي - خلال الاتصال الهاتفي - علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا و يعزز تقدم البلدين وازدهارهما.
وتناول الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية، التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة.
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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين اضافة الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 23, 2019
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