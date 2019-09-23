استقبلت إدارة شرطة أمن منفذ الغويفات بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي الأشقاء السعوديين القادمين إلى المنفذ بالورود والحلويات والهدايا الرمزية ابتهاجاً بمناسبة يوم المملكة الوطني التاسع والثمانين والذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري. شارك في الاستقبال مركز جمارك الغويفات الحدودي بمنطقة الظفرة. وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بذكرى يومها الوطني. وعبّر الأشقاء السعوديون عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تستقبل الأشقاء السعوديين بالورود والهدايا في منفذ الغويفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.