صالة مفروشات الحذيفة تستضيف المصمم العالمي وليد عطالله ضمن عرض أزياء خاص ومميز

في بداية تعاون كبير بين مفروشات الحذيفة الإسم الرائد في عالم المفروشات في دولة الإمارات العربية المتحدة وبين مصمم الأزياء العالمي وليد عطالله، أقيم عرض أزياء خاص ومميز في صالة مفروشات الحذيفة، شارع الوصل، دبي بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة والملمين بعالم التصميم والجمال ليترك وليد بصمته الإبداعية في قلوب الحضور في عرض جميل وجذاب مؤلف من أرقى فساتين السهرة والأعراس.

كما قام الحضور بجولة ضمن أرجاء صالة العرض الجديدة لمفروشات الحذيفة والتي تميزت بالرقي والأناقة واطلعوا على أحدث صيحات الموضة في عالم الأثاث والمفروشات، إذ تحرص مفروشات الحذيفة دائماً على تقديم واختيار كل ماهو جديد في عالم الأثاث من تصاميم حديثة وألوان جذابة مع الاهتمام بالجودة العالية ومراعاة آراء الزبائن كافة.

وبهذه المناسبة قال السيد سيف نينسي المدير التنفيذي لمفروشات الحذيفة: "يسعدنا استضافة عرض أزياء للمصمم العالمي وليد عطالله في صالة العرض في شارع الوصل لما يتمتع به من سمعة كبيرة ومميزة في عالم تصميم الأزياء وهذه مجرد بداية لمشاريع تعاون كبيرة تجمع بين مفروشات الحذيفة والمصمم وليد عطالله".

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ومن جهته قدم المصمم العالمي وليد عطاالله مجموعة من آخر تصاميمه من الفساتين ضمن مجموعة "شيك" الأخيرة لشتاء 2019 تضمنت 28 فستاناً منها 22 فستان سهرة و6 فساتين أعراس، وتنوعت ألوان الفساتين بين البيج، الذهبي والبرونز والتيفاني والوردي والفوشيا والرمادي.

وقال وليد عطالله بهذه المناسبة: "مفروشات الحذيفة اسم عريق في عالم المفروشات ويحرصون دائما على الإبداع والابتكار في تقديم منتجاتهم لذا لم أتردد في المشاركة بهذا العرض الذي يعتبر باكورة مشاريع عديدة قادمة مشتركة فيما بيننا".

كما تم تكريم المصمم وليد عطالله من قبل إدارة مفروشات الحذيفة تعبيراً عن الشكر والتقدير لمشاركته الرائعة وذلك بحضور كل من الشيخ عبد العزيز بن أحمد المعلا، السيد يعقوب العلي من جمارك دبي، وعدد كبير من وسائل الإعلام و رواد مواقع التواصل الاجتماعي.