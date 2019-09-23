300 مليون درهم استثمارات «كونتيننتال للاستثمار» في دبي لاند



أعلنت شركة «كونتيننتال للاستثمار»، وهي الذراع الاستثماري لمجموعة لاندمارك صبور، عن ضخ استثمارات جديدة تفوق 300 مليون درهم في منطقة دبي لاند.

وتتضمن الاستثمارات، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع رُكان والذي يتضمن 349 فيلا باستثمارات تترواح بين 180 - 200 مليون درهم بالتعاون مع شركة ريبورتاج للعقارات، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الثالثة من المشروع نحو 60 مليون درهم.

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