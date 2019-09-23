"الأرصاد": لا تأثير مباشراً للعاصفة "هيكا" على الدولة

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا تأثير مباشراً للعاصفة المدارية "هيكا" على الدولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وأوضح المركز في بيان له أن العاصفة المدارية "هيكا" التي تقع في وسط بحر العرب عند خط عرض 20.4 درجة شمالاً وخط طول 65.7 درجة شرقاً تتحرك بسرعة 17 كيلومتراً وتقدر سرعة الرياح حول مركز المنخفض 65-75 كيلومتراً في الساعة تصاحبها سحب ركامية ممطرة.
وتوقع المركز أن تستمر العاصفة المدارية بالتحرك باتجاه الغرب في اتجاه السواحل العمانية وتكون سرعة الرياح حول مركز العاصفة 70 - 85 كيلومتراً في الساعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وتضعف العاصفة المدارية عند اقترابها من السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، صباح يوم الأربعاء المقبل، وتتحول إلى منخفض مداري.
كما توقع أن يرتفع منسوب بحر عمان على الساحل الشرقي، مع فترة المد العالي ما قد يؤثر على المناطق المنخفضة خاصة صباح الأربعاء.
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