عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية السعودي في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق التهنئة لمعالي وزير الخارجية السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة معرباً عن تمنياته للمملكة والشعب السعودي الشقيق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وتبادل سموه ومعالي وزير الخارجية السعودية الأحاديث الأخوية وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ضمن أعمال الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدين على الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك في جميع المجالات والملفات.

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حضر اللقاء معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.

كما حضر من الجانب السعودي السفير عبدالله العيان مدير عام مكتب وزير الخارجية والسفير عبدالرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة وسعادة السفير عزام القين وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم.

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