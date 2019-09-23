الامارات | بيان جديد من "الأرصاد" حول تأثيرات "عاصفة بحر العرب"

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد من "الأرصاد" حول تأثيرات "عاصفة بحر العرب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن العاصفة المدارية "هيكا" تقع في وسط بحر العرب، وموقعها عند خط عرض 20.4 درجة شمالاً وخط طول 65.7 درجة شرقاً، لافتاً إلى أنها تتحرك بسرعة 17كم/س وتقدر سرعة الرياح حول مركز المنخفض 65-75 كم/س يصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز أن تستمر العاصفة المدارية بالتحرك باتجاه الغرب نحو السواحل العمانية، وتكون سرعة الرياح حول مركز العاصفة 70 – 85 كم/س خلال ال 48 ساعة القادمة، مؤكداً أنها ستضعف عند اقترابها من السواحل الجنوبية لسلطنة عمان صباح الأربعاء المقبل، لتتحول إلى منخفض مداري.

وجدد المركز تأكيده على أنه لا يوجد تأثير مباشر من تلك العاصفة على الدولة خلال الثلاثة أيام المقبلة.

كما توقع أن يرتفع منسوب بحر عمان على الساحل الشرقي مع فترة المد العالي وقد يؤثر على المناطق المنخفضة خاصة صباح الأربعاء.