كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن دن تاي فونغ مطعم جديد في دبي

من المقرر أن تفتتح سلسلة Din Tai Fung، وهي السلسلة التايوانية التي تحظى بشعبية كبيرة، فرعها الرابع في دبي، على جذع نخلة جميرا.

وسيتم افتتاح فرع الجديد في مول نخيل الذي سيتم افتتاحه قريبًا على جزيرة النخلة.

ووصل Din Tai Fung إلى دبي قبل سنوات، والآن، بفضل شعبيته، هناك ثلاث مطاعم في المدينة ؛ واحد في مول الإمارات، وآخر في مركز الغرير وثالث في دبي مول.

أحد أشهر أطباق المطعم هو زلابية الحساء الهشة والعصرية التي تحتوي على مرق ساخن مع لحم الدجاج / الروبيان / الكمأة.

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يمكنك العثور على وجبات لذيذة أخرى في القائمة، مثل المعكرونة بالسمسم، والنستونز المقرمش، وأطباق الأرز المقلي.

ومن المتوقع افتتاح “نخيل مول” في وقت لاحق من هذا العام، بإضافة 350 متجراً ومطعماً إلى نخلة جميرا، فضلاً عن ساحة رائعة لتناول الطعام.

وستكون الوجهة التي تبلغ مساحتها 4.5 مليون قدم مربع موطنًا لدار سينما بالإضافة إلى مجموعة من المعالم الترفيهية الأخرى المثيرة، بحسب موقع واتس أون.