عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية هولندا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ستيف بلوك وزير خارجية هولندا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات وهولندا والسبل الكفيلة بتعزيزها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع هولندا في المجالات كافة.

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من جانبه، أكد معالي ستيف بلوك تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

كما أعرب معاليه عن تقديره للمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.