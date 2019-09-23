كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا تعد الفعاليات الكبرى الدافع وراء تحقيق طموح السياحة في الإمارات؟

سيتم اعتماد الفعاليات الخاصة بالنمو السياحي كموضوع المعرض الرسمي لسوق السفر العربي ATM 2020 المقرر عقده في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 19 إلى 22 أبريل.

ووفقًا لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، من المتوقع أن تزداد المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط بنسبة 4.2 بالمائة سنويًا إلى 133.6 مليار دولار بحلول عام 2028 – مدفوعة جزئيًا بسائحين إضافيين إلى المنطقة نتيجة الأحداث الكبرى والأحداث الرياضية والسياسية الكبرى والمهرجانات الثقافية والحفلات الموسيقية والأحداث MICE.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض الشرق الأوسط للسوق العربي للسياحة: “لقد أصبحت الفعاليات من جميع الأنواع بمثابة محركات متزايدة الأهمية للوافدين الدوليين إلى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت “مع وضع هذا في الاعتبار، سيتم إطلاق موضوع الأضواء في ATM 2020 كمنصة لاستكشاف تأثير الأحداث على نمو السياحة في المنطقة، وإلهام صناعة السفر والضيافة حول الجيل التالي من الأحداث، مع الجمع بين كبار المسؤولين التنفيذيين في السفر لتلبية وإجراء الأعمال التجارية تحت سقف واحد على مدى أربعة أيام. ”

وفي دولة الإمارات وحدها، شهدت المراكز الرئيسية للمعارض في دبي وأبو ظبي نمواً بنسبة 14 في المائة بين عامي 2016 و 2018، حيث استقبل مركز دبي التجاري العالمي 3.4 مليون زائر في عام 2018 ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، جنبًا إلى جنب مع مركز العين للمعارض – رحبا بأكثر من مليوني شخص خلال نفس الفترة.

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وسيكون Expo 2020 أكبر حدث يتم تنظيمه على الإطلاق في العالم العربي. وسيتم عرض 192 جناحًا من دول حول العال ، من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، مع تقعات بوصول أكثر من 25 مليون زائر.

ويتوقع منظمو هذا الحدث 11 مليون زيارة من قبل أشخاص يعيشون في دولة الإمارات و 14 مليون زائر من الخارج – معظمهم من المتوقع أن يكونوا سائحين.

ووفقًا لشركة الاستشارات EY، سيوفر ذلك دفعة بقيمة 33.4 مليار دولار للاقتصاد المحلي – مما يدعم ما يعادل 49،700 وظيفة بدوام كامل سنويًا.

وفي المملكة العربية السعودية، خصصت Vision 2030 مبلغ 64 مليار دولار للاستثمار في مشاريع الثقافة والترفيه والترفيه على مدار العقد المقبل، وفقًا لتقرير صدر حديثًا عن شركة Savills العقارية.

ومن المتوقع أن يضيف هذا الاستثمار إلى جانب الوصول المريح إلى التأشيرات إلى حد كبير جاذبية للبلاد من خلال الأنشطة الترفيهية في المملكة التي من المتوقع أن تجتذب 25 مليون زائر بحلول عام 2021، بحسب أريبيان بيزنس.