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بالصور| تعرف على الصاروخ الذي سيحمل أول رائد إماراتي إلى الفضاء
تزين صاروخ سويوز أف جي بعلم الإمارات وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء إلى جانب علمي روسيا وأميركا استعداداً للمهمة التاريخية في 25 سبتمبر الحالي .
وسيحمل صاروخ “سويوز أف جي” مركبة “سويوز إم أس 15” وعلى متنها هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، يتزين بشعار مركز محمد بن راشد للفضاء وعلم الإمارات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات وام.
وأُطلق الصاروخ سويوز أول مرة عام 1966 ووضع نظام الإطلاق شركة إنيرجيا كوروليف للصوارخ والفضاء وصنعها مركز تطوير بحوث وإنتاج الصواريخ /Progress/ في سمارا في روسيا.
والتقطت صورة صاروخ “سويوز أف جي” من مرافق محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان حيث يجرى تجميع المراحل الثلاثة للصاروخ قبيل رحلة الانطلاق.
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