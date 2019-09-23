كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بعد تحويل رحلتي طيران الإمارات.. تعرف على أبرز حوادث الدرون في مطار دبي

أعلنت شركة طيران الإمارات، إيقاف حركة الطيران بصورة مؤقتة ولفترة وجيزة، ظهر الأحد، ما تسبب في تحويل رحلتين لها وذلك للاشتباه بوجود طائرة صغيرة بدون طيار “درون” في المجال الجوي المحيط، وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي.

وكانت الرحلة “إي كيه 433″، القادمة من بريسبين وسنغافورة قد تم تحويلها إلى مطار آل مكتوم، والرحلة “إي كيه 511” الآتية من دلهي تم تحويلها إلى مطار الشارقة الدولي، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التأكد من خلو المجال الجوي لمطار دبي الدولي من اشتباه لوجود أي طائرة “درون” التي قد يستخدمها بعض الأفراد في محيط المطار.

وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي.

وقال المتحدث باسم مطارات دبي “السلامة هي أهم أولوياتنا، وتعمل مطارات دبي عن كثب مع السلطات وشركاء الخدمات لضمان العمليات العادية وتقليل الإزعاج إلى الحد الأدنى من الإزعاج لعملائنا”.

كما أكد متحدث باسم طيران الإمارات لصحيفة خليج تايمز أن الرحلات المحولة عادت إلى مطار دبي الدولي عندما أعيد فتح المجال الجوي. وساعدت شركة الطيران المسافرين المتأثرين برحلات بديلة والإقامة في الفنادق إلى حين موعد الرحلات الجديدة.

وأضاف المتحدث: “تأسف طيران الإمارات لأي إزعاج تسببه ولكن سلامة ركابنا وطاقمنا لها أهمية قصوى ولن يتم المساس بها”.

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وفيما يلي أبرز حوادث طائرات الدرون في السنوات الأخيرة في مطار دبي:

– 15 فبراير 2019 – تم إيقاف الرحلات الجوية في مطار دبي مؤقتًا من الساعة 10:13 صباحًا إلى الساعة 10:45 صباحًا

– 11 يونيو 2016 – تسبب طائرة بدون طيار بإغلاق مطار دبي لمدة 69 دقيقة، مما أدى إلى عدد من عمليات تحويل الرحلات الجوية.

– 29 أكتوبر 2016 – تم إغلاق مطار دبي ومطار الشارقة لأكثر من ساعة بعد اقتحام طائرة بدون طيار المجال الجوي.

– 28 سبتمبر ، 2016 – تم إغلاق مطار دبي من 8:08 صباحًا إلى 8:35 صباحًا بسبب نشاط طائرة بدون طيار غير مصرح به مما أدى إلى تأخير في عدد من الرحلات.

– يناير 2015- فرضت الطائرات الترفيهية بدون طيار إغلاق مطار دبي لمدة 55 دقيقة بعد أن انحرفت بشكل خطير عن مسار رحلة الطائرات التجارية.