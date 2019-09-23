1.5 مليار درهم لأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من «جنوب مدينة الرياض»

أبوظبي (الاتحاد)

أرست شركة «مُدن العقارية» أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع جنوب مدينة الرياض على ثلاثة مقاولين بتكلفة 1.53 مليار درهم بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرامية إلى بناء مجتمع سكني عصري يراعي أعلى معايير الاستدامة ويوفر الحياة الرغيدة للمواطنين.

ويأتي المشروع تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تضم أحياء سكنية بكثافات مدروسة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية من بينها المتنزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.

وقال بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة: يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الإسكانية التي من شأنها تطوير قطاع الإسكان في أبوظبي بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة، ويلبي احتياجات سكانها من مواطني الدولة بمختلف تطلعاتهم، حيث سيوفر المشروع مجموعة متكاملة من المرافق الخدمية المتنوعة.

من جانبه، أكد عبدالله الساهي الرئيس التنفيذي لشركة «مُدن العقارية» أن ترسية المشروع في هذه المرحلة، تؤكد سير الأعمال وفقاً للخطة المُعتمدة لجنوب مدينة الرياض، حيث إن الشركة تضع نصب عينيها رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى تنفيذ مشاريع مُتكاملة ومُستدامة، توفر من خلالها كلّ ما يلزم في عملية البناء، وتعزز التكامل والجودة والسلامة.

وقال إن أعمال المشروع ستبدأ بشكل رسمي اعتباراً من أكتوبر المقبل، وإن مساحة الأعمال التي تمت ترسيتها على المقاولين الثلاثة، تغطي 8.4 مليون متر مربع، لتخدم أكثر من 3310 قطع أرض سكنية، و7 مدارس وحضانتين، ومركزين صحيين، و18 مسجداً، و14 قطعة أرض تجارية، ومركزاً للدفاع المدني ومحطات وقود و5 قطع أراضٍ للمرافق الحكومية.

وأضاف الساهي أن المشروع سيتضمن تنفيذ أعمال طرق داخلية وخارجية، ومشاريع إنارة وخفض منسوب المياه الجوفية، وشبكة الاتصالات، والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، ونظام مكافحة الحريق، وشبكة المياه، وأنظمة التحكم المرورية، وشبكة الغاز ومشاريع خاصة بشبكة الكهرباء.

وأوضح أن مشروع البنية التحتية في جنوب مدينة الرياض سينفذ ضمن خمس مراحل، لإتاحة الفرصة للمواطنين لبناء منازلهم بشكل أسرع، والانتهاء من كل مرحلة حسب الخطة المعتمدة لها، حيث تبدأ أعمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في عام 2020 حسب الخطة المُعتمدة للمشروع، ليخدم أكثر من 13 ألف قطعة أرض سكنية.