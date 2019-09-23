الفجيرة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، كلاً على حدة، كوون يونج وو سفير كوريا الجنوبية لدى الدولة، ووورافوث بوابينيا سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، اللذين قدما للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالسفيرين، وتمنى لهما التوفيق والنجاح في مهام عملهما، وتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بلديهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل سموه مع السفيرين سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع بلديهما الصديقين، كما ناقش معهما عدداً من القضايا المشتركة، وحضر استقبال السفيرين، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم الفجيرة يستقبل سفيري كوريا الجنوبية وتايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.