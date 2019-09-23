أبوظبي (وام) بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأعرب سموه، في البرقية عن تهانيه الحارة، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على جلالته وعلى المملكة الشقيقة وشعبها الخير والعزة والرفعة والأمن والاستقرار.

وثمّن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في برقيته، مواقف وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة وطنه والمنطقة والأمتين العربية والإسلامية في شتى المجالات، كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي بهذه المناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.