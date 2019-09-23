حمدان بن محمد: فرحتنا واحدة ومصيرنا مشترك

أبوظبي (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً في يومهم الوطني الـ 89، سائلاً المولى عز وجل أن يديم العز والخير على الأشقاء في المملكة، ومؤكداً أن الإمارات والمملكة العربية السعودية معاً إلى الأبد.. وأن الفرحة واحدة والمصير مشترك. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «نبارك لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ 89 ونسأل الله أن يديم العز والخير على أشقائنا.. نعم #معاً_أبداً وفرحتنا واحدة ومصيرنا مشترك».

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