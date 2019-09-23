حمدان بن زايد: حفظ الله السعودية وأدام عليها الأمن والأمان

أبوظبي (الاتحاد) بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ89، متمنياً لهم كل الخير والتقدم والازدهار، ومؤكداً أن علاقات تاريخية واستراتيجية تربط الإمارات العربية المتحدة والمملكة. وقال سموه في تغريدة بـ« تويتر»: «نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني الـ89، كل عام وأشقاؤنا في المملكة في خير وتقدم وازدهار، علاقاتنا تاريخية واستراتيجية يعززها روابط الأخوة والمصير المشترك، حفظ الله المملكة وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والمزيد من الرقي والإنجازات».

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