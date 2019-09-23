هزاع بن زايد: السعودية .. عراقة التاريخ وسمو الرسالة

أبوظبي (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بأجمل التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية في يومها الوطني الـ89، الذي تتجلى فيه عراقة التاريخ وسمو الرسالة وإنجازات الحاضر وآفاق المستقبل، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «أجمل التبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة في يومها الوطني 89، الذي تتجلى فيه عراقة التاريخ وسمو الرسالة وإنجازات الحاضر وآفاق المستقبل الزاهرة، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان».

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