«خليفة سات» يهنئ الشعب السعودي على طريقته الخاصة

دبي (الاتحاد) هنأ القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الشعب السعودي على طريقته الخاصة، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ89، وذلك بالتقاط صورة فضائية عالية الوضوح، لبرج مركز المملكة. تبلغ دقة الصورة 70 سم وهي مأخوذة من زاوية إمالة 6 درجات. يشار إلى أن القمر الاصطناعي «خليفة سات» يمتلك خمس براءات اختراع، وصنع بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء بأيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%.

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