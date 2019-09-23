«أبوظبي للإعلام» تغطية خاصة لليوم الوطني السعودي

أبوظبي (الاتحاد)

تواكب أبوظبي للإعلام احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الثامن والتسعين، بتغطية شاملة في مختلف المنصات الإعلامية التابعة لها، وذلك عبر مجموعة من البرامج والأفلام والتقارير والإصدارات الخاصة التي تتناول ريادة المملكة واستقرارها وتقدمها في المجالات كافة، بالإضافة إلى متابعة وتغطية الاحتفالات والفعاليات المقامة في هذه المناسبة، داخل المملكة في الإمارات.

تلفزيون أبوظبي

أعدت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي تغطية خاصة واستثنائية للمناسبة، تبدأ عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، وتمتد حتى الثانية من صباح اليوم التالي، وتتضمن بثا للأغاني الوطنية السعودية، ومجموعة من الفواصل الخاصة والتقارير والأفلام الوثائقية المعدة خصيصاً للاحتفال باليوم الوطني.

ونقلاً عن التلفزيون السعودي، تقوم شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بنقل كافة فعاليات واحتفالات المملكة العربية السعودية التي ستجري في هذا التوقيت، وذلك عبر استديو مباشر يتنقل بين أبوظبي ودبي والرياض وجدة بمشاركة عدد من مذيعي البلدين، حيث يطل من استديو أبوظبي كل من لجين عمران ومساعد الحريص ولجين سامي بمشاركة يعقوب السعدي وأحمد اليماحي وأسامة الاميري، ومن تلفزيون دبي يشارك كل من محمد سالم وصفية الشحي، أما استديو الرياض فيقدمه حامد الحارثي وطارق الحمادي، ويقدم استديو جدة كل من حامد المعشني وحمد الظاهري وعبد الله النقبي.

وبالإضافة إلى ما تنقله شبكة مراسلين من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية من احتفالات المواطنين باليوم الوطني، يطل محمود الحوسني من مطار أبوظبي لاستقبال القادمين للإمارات، وسعيد المعمري بمطار دبي لاستقبال القادمين من المملكة في هذا اليوم مع استعراض لما سيقدم في هذه المطارات للأشقاء السعوديين من احتفاء واحتفال بهم.

كما تتضمن التغطية البرامجية المباشرة الخاصة بهذا اليوم على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عدداً من اللقاءات المباشرة مع نخبة من الشخصيات السياسية والفكرية والثقافية السعودية والإماراتية، منها لقاء مع السفير تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية المعتمد في الإمارات يتناول المناسبة وكل الجوانب الخاصة بالمملكة والعلاقات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى استضافة معالي زكي نسيبة وزير الدولة السابق ومعه الإعلامي السعودي المعروف بتال القوس للحديث عن العلاقات التاريخية ومسارها، ولقاء مطول مع معالي تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لاستعراض برنامج الاحتفال باليوم الوطني الذي وضعته هيئة الترفيه وتفاصيل برامج الترفيه التي قدمت في مختلف أرجاء المملكة والتطور السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في المملكة، فضلاً عن العلاقات الثنائية المشتركة، تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، بالإضافة إلى لقاء مع الكاتب الصحفي حمد الكعبي وسامي الريامي رئيس تحرير جريدة الإمارات اليوم.

وتستضيف استديوهات الرياض وجدة مجموعة من نجوم المجتمع السعودي، مثل مطلق البقمي رئيس تحرير صحيفة «مال» الاقتصادية السعودية، وموفق النويصر رئيس تحرير جريدة «مكة» وجميل الذيابي الكاتب الصحفي بجريدة عكاظ وعبد الله التنومي الباحث في الأدب والتاريخ السعودي وادريس الدريس الكاتب الصحفي ومقدم البرامج وسامي الفليح الكاتب السعودي وتركي العجمه مقدم البرامج التلفزيوني.

ويتضمن البث المباشر عرض جلسة شعرية تجمع عدداً من الشعراء منهم: هادي المنصوري وجمعه بن مانع الغويص السويدي وحسان العبيدلي وعلي الخوار مع تسجيل خاص لأحدث قصائدهم الخاصة بالمناسبة، وبالمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، إضافة إلى نقل مباشر لحفل سفارة المملكة في أبوظبي ولقاءات مع عدد من الحضور.

ويخصص مركز الأخبار جزءاً من النشرات السياسية العالمية لليوم الوطني السعودي، تكرس نشرة علوم الدار بالكامل للمناسبة بما فيها فقرتها الرياضية والاقتصادية، ويتم عرض أربعة أفلام وثائقية طويلة بهذه المناسبة، هي على التتالي: «سلمان الطريق والعنوان» و«محمد بن سلمان الرؤية والمستقبل» و«مملكة التوحيد 23 سبتمبر فيه تتلقى خطوط الطول والعرض» و«تكبير الإحرام في مكة والتحيات في أبوظبي.. العلاقات السعودية الإماراتية نموذج».

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شبكة أبوظبي الإذاعية

أما شبكة أبوظبي الإذاعية، فتقدم على مدار اليوم تغطية خاصة باليوم الوطني السعودي، تتضمن بث تهانٍ ومقابلات خاصة مع شخصيات سعودية بارزة وتقارير منوعة عن العلاقات السعودية الإماراتية، إلى جانب مجموعة من الفواصل والأغاني الوطنية السعودية على إذاعة «إمارات أف أم»، بالإضافة إلى إيفاد مذيعين للمشاركة في البث المشترك مع إذاعتي «أم بي سي»الرياض وإذاعة «الرياض».

كما تخصص الشبكة حلقات خاصة من برامجها الصباحية للحديث عن المناسبة، فيتناول برنامج «صباح النور» على إذاعة القرآن الكريم فقراته لهذه المناسبة، فيما يخصص برنامج «Live @5» على إذاعة ستار إف إم فقرات للمعايدة والحديث عن فعاليات هذا اليوم، كما يبث برنامج «ستايل زون» بث التهاني والمعايدات ويستضيف عددا من الشخصيات النسائية، وتبث إذاعة أبوظبي تقريراً خاصاً ومسجلاً في برنامج استديو واحد عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وأهميتها وما حققته المملكة من إنجازات. أما الإذاعات الأجنبية فتبث التهاني خلال برامجها الخاصة في إذاعتي راديو1و2، كما تتناول الفعاليات المقامة في برج خليفة.

الخليج 365

تقدم الخليج 365 ملحقاً خاصاً من 24 صفحة، يتضمن مواضيع وتغطيات متنوعة بالإضافة لغلاف رئيسي لصور أصحاب السمو حكام الإمارات وقيادة المملكة العربية السعودية.

مجلة زهرة الخليج

وتحتفي مجلة زهرة الخليج باليوم الوطني السعودي بعدد من الموضوعات الخاصة، بداية من غلاف العدد الذي تزينه ثلاث سعوديات رائدات كل في مجالها، وفي داخل العدد تقدم لقرائها رائدات أخريات من نساء تولين مناصب قيادية في مجالات العمل المختلفة، كما تستعرض المجلة رحلة تمكين المرأة السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، مع انفوجراف يعرض إنجازاتها، وفي صفحات الرياضة نستعرض مسيرة 5 فتيات تألقن في رياضات مختلفة منها التسلق والجودو والراليات، وسياحياً تلقي المجلة الضوء على مبادرات تطوعية مكنت الكثيرين من إعادة اكتشاف المملكة.