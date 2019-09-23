«الغويفات» يتوشح بالعلم السعودي

إيهاب الرفاعي (الظفرة) أكملت بلدية منطقة الظفرة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية من خلال تزّيين مبنى منفذ الغويفات الحدودي باللون الأخضر وتركيب الأعلام والشعارات ابتهاجاً بهذه المناسبة العظيمة بهدف استقبال ومشاركة الأشقاء السعوديين القادمين والمغادرين عبر المنفذ فرحتهم، وتوزيع الشالات وتهنئتهم باليوم الوطن.

ويأتي الاحتفال هذا العام مكللاً بالعديد من التطورات والمواقف التي تمسكت من خلالها المملكة بدورها الرائد في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

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