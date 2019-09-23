أقطاب الصناعة العالمية بـ«أسبوع الإمارات البحري»

دبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت أمس أعمال «أسبوع الإمارات البحري 2019» الحدث البحري الأول من نوعه على الخارطة الإقليمية، مقدماً منصة موحدة لاستشراف مستقبل الصناعة البحرية من منظور الابتكار والمعرفة والتحول الذكي بما يواكب التحولات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرون.

واستقطب الحدث حضوراً رفيع المستوى من أقطاب الصناعة البحرية العالمية لاستكشاف آفاق نمو التجارة البحرية عبر سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى التي من شأنها تعزيز قنوات تبادل أفضل الممارسات الدولية وأنجح التجارب الرائدة، وعلى رأسها تجربة دبي في التحول إلى بوابة بحرية رئيسة للتجارة العالمية.

حضر الافتتاح نخبة من كبار الشخصيات وعلى رأسهم معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، ومعالي نوريل أراوز وزير الشؤون البحرية رئيس سلطة باناما البحرية ولفيف من كبار قادة القطاع البحري في العالم.

واستحوذت الإنجازات السبّاقة للقطاع البحري المحلي على الخارطة العالمية على اهتمام لافت خلال افتتاح «أسبوع الإمارات البحري 2019»، لا سيّما عقب وصول إمارة دبي إلى سدة قيادة القطاع البحري في الشرق الأوسط باعتبارها الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً بين أفضل المراكز البحرية في العالم للعام 2019 واختيارها ضمن الخمسة الكبار عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي»، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للنهوض بالبنية التحتية والخدماتية والتشريعية والقانونية بما يتواءم والبروتوكولات والاتفاقيات البحرية الدولية، ما أهّل دولة الإمارات للفوز بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية «ب» في إنجازٍ عالمي هو الأول لدولة عربية.

واستهل «أسبوع الإمارات البحري 2019» أعماله بافتتاح «أجندة دبي البحرية 2019» وسط مشاركة نخبة القادة البحريين وصناع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين والمسؤولين الحكوميين وراسمي السياسات وممثلي كبريات الشركات العالمية العاملة في القطاع البحري. وطرحت الأجندة البحرية مجموعة من القضايا المؤثرة على مستقبل الصناعة البحرية.