اختبار تجريبي لـ «التصويت الإلكتروني»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس الأول في الشارقة، اختباراً تجريبياً لعمليات التصويت الذي يحاكي تجربة التصويت الانتخابي بكافة مراحلها، وذلك بهدف اختبار كفاءة مختلف عمليات التصويت الإلكتروني، وتجنب أي تحديات في اليوم الانتخابي الرئيسي وضمان توفير أعلى معايير النزاهة والشفافية والدقة في مختلف محطات العملية الانتخابية، حيث شمل اختبار التصويت، تجريب كفاءة كافة عمليات وتجهيزات العملية الانتخابية، بدءاً من فتح المراكز الانتخابية واستقبال الناخبين والتحقق من بطاقات الهوية الخاصة بهم إلكترونياً والتصويت، وصولاً إلى فرز الأصوات بشكل إلكتروني وإعلان النتائج. وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: إن اختبار التصويت التجريبي الذي نظمته اللجنة الوطنية للانتخابات على مدى يوم كامل استعداداً للانتخابات، يسهم في ضمان تنفيذ العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير واستبعاد الأخطاء، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتنفيذ العملية الانتخابية على النحو الأمثل ودون عقبات لوجستية أو تقنية، بما يستكمل كافة الاستعدادات للوصول إلى عملية انتخابية متميزة، داعياً كافة أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة الفاعلة والمكثفة في الانتخابات، من أجل اختيار المرشحين الجديرين بتمثيلهم وحمل قضاياهم إلى المجلس والمساهمة في تعزيز مبدأ المشاركة السياسية الذي ينطلق من نهج الشورى والمشاركة المتأصل في مجتمع الإمارات.