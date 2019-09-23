دخول «مجاني» للسعوديين في حديقة الحيوانات بالعين اليوم

العين ( الاتحاد) في لوحة وطنية تعبر عن التلاحم الخليجي المشترك تحتفل حديقة الحيوانات بالعين مع الشعب السعودي الشقيق في يومه الوطني الـ 89 بعروض مذهلة تعبر عن احتفاء الشعب الإماراتي بشقيقه السعودي، حيث سيشمل الدخول المجاني لجميع زوارها السعوديين اليوم.

ويحظى الزائر السعودي مع أفراد عائلته بفرصة الدخول للصرح المعماري الذي يخلد رؤية الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – والمتمثل في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وسيتيح هذا المركز الثقافي للزائر السعودي بفرصة التعرف على حياة المغفور له الشيخ زايد، وإنجازاته والتعرف على التكوينات الجيولوجية لإمارة أبوظبي، وتقدم الحديقة العديد من الأنشطة الترفيهية المبهرة التي تعبر عن الفرحة المشتركة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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