إقبال واسع عـلى مراكز التصويت «خارج الدولـة»

ناصر الجابري (أبوظبي)

تختتم اليوم فترة التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مراكز التصويت خارج الدولة، والتي انطلقت أمس ضمن 118 مركزاً انتخابياً في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ونجحت مراكز التصويت المنتشرة في مختلف دول العالم، في إنهاء إجراءات تصويت الناخبين في فترة زمنية تراوحت بين 5 دقائق إلى 10 دقائق، بدءاً من استقبال الناخب فور وصوله إلى المركز والتحقق من ورود اسمه ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، وصولاً إلى تسليمه ورقة الاقتراع الخاصة بالتصويت ودخوله إلى الغرفة الساترة لكتابة اسم المرشح حفاظاً على خصوصيته، ووضعه الورقة في صندوق الاقتراع، تنفيذاً للتعليمات التنفيذية للانتخابات التي حددت طريقة التصويت اليدوية.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان عدم تصويت الناخب خارج الدولة مرة أخرى في أيام التصويت المحددة داخل الدولة، عبر التنسيق مع مختلف المراكز الانتخابية وتسجيل الناخبين الذين صوتوا خلال الفترة المحددة خارج الدولة عبر النظام الإلكتروني، والذي لن يمكن الناخب من الإدلاء بصوته مرة أخرى، موضحة أن لجنة الفرز ستقوم باحتساب أصوات الذين أدلوا بأصواتهم من الخارج في يوم الانتخاب الرئيسي وفق نظام الفرز الإلكتروني.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم ضمان كافة الإجراءات التي تسهل على الناخبين خارج الدولة، حيث توجد إمكانية استمرار عملية التصويت بعد الساعة السادسة مساء، إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب وهو السفير أو القنصل أو من يوكلانه انتهاء عملية الانتخاب، حيث لا يجوز لأي ناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

ولفتت اللجنة إلى أنها ستتسلم بعد انتهاء مدة الانتخاب، محضراً بانتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء لجنة مركز الانتخاب، وذلك إضافة إلى جميع المحاضر والمستندات والأوراق والعهد التي تم استخدامها في العملية الانتخابية، حيث يشمل المحضر موعد انتهاء عملية الانتخاب وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وغلق مركز الانتخاب.

وبينت اللجنة أنه ونظراً لاستخدام نظام التصويت اليدوي، فإنه يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد من أدلوا بأصواتهم وتفريغ الأصوات في كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في القائمة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأوراق الباطلة، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها ومن ثم تسجيلها في النظام الإلكتروني للفرز، داعية المواطنين المتواجدين خارج الدولة إلى التحقق من ورود أسمائهم في قائمة الهيئات الانتخابية قبل الوصول إلى المركز الانتخابي.

ونشرت الحسابات الرسمية لسفارات الدولة في الخارج، صوراً متنوعة لأداء المواطنين لواجبهم الوطني في التصويت لمن يرونه الأنسب للمجلس الوطني الاتحادي، حيث حرص عدد من المواطنين على الحضور مبكراً للمقار الانتخابية للمشاركة في الانتخابات، باعتبارها استحقاقاً مهماً ضمن برنامج التمكين السياسي، ولدورها في تفعيل دور المجلس باعتباره سلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية.

وشهد اليوم الأول من الاقتراع تنوعاً في أسباب التصويت خارج الدولة، ومنها للتواجد للعلاج أو السياحة أو الابتعاث، أو لتصادف فترة التصويت مع تواجد المواطنين في مهام عمل رسمية، حيث أتاحت اللجنة إمكانية قيام الناخب بزيارة المقر الانتخابي والتصويت دون تسجيل مسبق، حيث يكتفى بإحضار بطاقة الهوية أو صورة عنها مع أصل جواز السفر لمنح الناخب إمكانية الإدلاء بصوته. وافتتحت لجنة التصويت لانتخابات الدورة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي للدولة بمقر بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف والتي يترأسها سفير الدولة عبيد سالم الزعابي، وجهزت اللجنة كافة ما يلزم حتى يدلي المواطنون الإماراتيون المقيمون في جنيف والمناطق المحيطة بها بأصواتهم في يسر وسهولة.

وافتتحت اللجنة أعمال الاقتراع أمس، وتستمر في استقبال مواطني الدولة للتصويت حتى نهاية اليوم. وأكد سفير الدولة في جنيف اتخاذ كافة الترتيبات من أجل أن يساهم مواطنو الدولة في الخارج في هذه الانتخابات.

قرقاش: حضور طيب لأبنائنا في نيويورك

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالحضور الطيب لأبناء الدولة المتواجدين في مدينة نيويورك، ومشاركتهم بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وقال في تغريدة لمعاليه: «شاركنا اليوم في التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في قنصلية الدولة في نيويورك، حضور طيب من أبناء الإمارات المتواجدين في مدينة نيويورك، الانتخابات الرابعة في برنامج التمكين تعزز المشاركة وتدعم دولة المؤسسات التي ننشدها».

الفلاسي أول المصوتين

تم تسجيل أولى عمليات التصويت خارج الدولة في بعثة الدولة الدبلوماسية بمدينة ويلينجتون بنيوزيلندا عند الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة ويلينجتون (الساعة 2:50 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات)، حيث سجل المركز الانتخابي هناك المواطن حميد أحمد حميد الفلاسي الذي حضر للإدلاء بصوته كأول المصوتين في الخارج لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. وقال معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إن مشاركة مواطني الدولة الموجودين في مختلف أنحاء العالم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تعكس مدى انتمائهم للوطن وولائهم لقيادته الرشيدة.