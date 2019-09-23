القبيسي تستقبل رئيس محكمة الشعب العليا في الصين

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها معالي تشو تشيانغ رئيس القضاة، رئيس محكمة الشعب العليا في جمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية ما وصلت إليه علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من تطور ونماء بفضل دعم قيادتي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبدالله المحرزي، وجاسم النقبي، وعلياء الجاسم، أعضاء المجلس، وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، وأمل الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأشاد الجانبان بما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، بفضل ما تحظى به من دعم وتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، والنتائج التي تتحقق من الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين لا سيما التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي عكست الأهمية التي يوليها البلدان في تطوير الشراكة الاستراتيجية عبر توطيد أواصر التعاون وتوقيع العديد من مذكرات واتفاقيات التفاهم التي شملت كافة المجالات الحيوية.

وهنأت معالي الدكتورة أمل القبيسي باسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وشعب الإمارات، جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني الصيني الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر.

بدوره قال معالي رئيس القضاء رئيس محكمة الشعب العليا في جمهورية الصين الشعبية، يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ترتيب زيارة للمجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أن جمهورية الصين ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات استراتيجية شاملة.