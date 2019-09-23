العراق وسوريا.. «الإرادة الشعبية» تنتصر

أحمد عاطف وعبدالله أبوضيف وشعبان بلال (القاهرة)

تحول المشهد في سوريا والعراق للنقيض، فبعد إعلان تنظيم داعش الإرهابي قيام دولته المزعومة، ومحاولته السيطرة على مفاصلهما وإزالة الحدود، وسبي النساء وقتل الرجال وحرق الأخضر واليابس، انتفضت الدولتان لطرد ما تبقى من الإرهابيين، بدعم كبير قدمه التحالف الدولي ودول عربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية التي لم تبخل بالدعم المالي والسياسي للدولتين للنهوض من كبوة الإرهاب. هديل عويس المحللة السياسية السورية، أوضحت أن الدور السعودي في سوريا كان واضحاً منذ البداية، حيث انحازت إلى الشعب عبر تقديم المساعدات، بالإضافة إلى رفض التدخلات الإيرانية، بالإضافة إلى مساعدة الأمم المتحدة في توصيل مواد الإغاثة للمناطق الأكثر تضرراً. وقدمت السعودية خلال الأعوام الماضية مبلغ 100 مليون دولار لصالح مشاريع إعادة استقرار مناطق في سوريا، وتعد هذه المساهمة الأكبر وكان من نتيجتها تراجع السيطرة الإقليمية لتنظيم داعش الإرهابي إلى آخر 400 ميل مربع، وعاد ما يقرب من 150 ألف نازح إلى مدينة الرقة.في السياق ذاته، أشار الدكتور عبد الكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي، إلى أن المملكة العربية السعودية، تمثل الثقل الكبير في الوطن العربي، نظراً لدورها التاريخي والمكاني والروحي والاقتصادي، وأيضا ثقلها الدولي تجاه الدول الكبرى، وتعتبر السعودية من أكثر الدول إلماماً بما تعانيه العراق من مجابهة للإرهاب، مشيرًا إلى أن المملكة ساعدت العراق لاستعادة مكانته الاقتصادية والعسكرية والسياسية وإعماره.

وكانت السعودية أعلنت عن منحة للعراق بمبلغ مليار دولار، وهدية من خادم الحرمين الشريفين عبارة عن بناء مدينة رياضية، وتم إعلان ذلك مع وصول وفد سعودي إلى بغداد، لحضور الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي – العراقي.

وضم الوفد 100 مسؤول بينهم 7 وزراء، ويعد الأكبر من نوعه منذ 30 عاماً، ووقّع الجانبان السعودي والعراقي، في بغداد مذكرة تفاهم حينها، لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي. واتفق الطرفان على تنسيق الرؤى والمواقف في المنتديات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية الإقليمية والدولية، والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية، لسد الثغرات في القوانين التجارية والاقتصادية والمعايير الدولية.وأشار إبراهيم كابان المحلل السياسي السوري، إلى أن المملكة تدعم وحدة العراق، ويُحسب لها مواقفها في العمل على تطوير العراق وسوريا، لافتاً إلى أن السياسة الخارجية السعودية تجاه سوريا والعراق ثابتة تنبع من الاستراتيجية التي تتخذها لتطوير البلدين. وأضاف: للمملكة العربية السعودية دورها المهم للغاية في مساندة الشعب السوري، لأنها دولة محورية في المنطقة، ولها علاقات واسعة وتتواصل مع الجميع، وتعمل دائماً لمصلحة الشعوب العربية، ووحدة الدول وسلامة أراضيها.