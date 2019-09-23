على قلب رجل واحد.. الإماراتي سعـودي السعودي إماراتي

منى الحمودي (أبوظبي)

«الإماراتي سعودي - والسعودي إماراتي»، شعار يرفعه أبناء البلدين الشقيقين، وعبر به أبناء الإمارات عن خالص تهانيهم للمملكة قيادةً وشعباً بمناسبة يومها الوطني الـ 89، كما وجه سعوديون خالص شكرهم لدولة الإمارات وشعبها الحريص على مشاركتهم احتفالهم بيومهم الوطني، وكأنه يوم وطني في الإمارات، ضاربين أروع الأمثلة لعمق العلاقة الأخوية بين البلدين.

حامد سالم العلوي، قال: «تحتفل الإمارات باليوم الوطني السعودي هذا العام تحت شعار «السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي» وهي الكلمات التي قالها الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ليؤكد للجميع أن العلاقة بين المملكة والإمارات تاريخية تعززها روابط الدم والمصير المشترك».

وأضاف: «مهمتنا نحن أبناء البلدين المحافظة على هذه العلاقة التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبد العزيز، طيب الله ثراهما».

ويؤكد سيف راشد الحميري، أن على أبناء الإمارات والسعودية الثبات والتماسك مع بعضهم البعض، مؤكدين مقولة «الإماراتي سعودي - والسعودي إماراتي»؛ لأن العلاقات بين الدولتين استراتيجية بكل أبعادها السياسية والتاريخية والإنسانية والثقافية والأمنية، وذات أصول ثابتة وراسخة.

أما محمد مبارك الدهماني، فأشار إلى أن الأحداث أثبتت أن علاقة الإمارات والمملكة العربية السعودية تجاوزت المصير الواحد والرؤية الواحدة والوشائج الأصيلة، فاليوم يهنئ الإماراتي نفسه باليوم الوطني السعودي، مثلما يهنئ السعودي نفسه باليوم الوطني الإماراتي.

ويرى يوسف حسن البلوشي، أن شعار «الإماراتي سعودي - والسعودي إماراتي»، صادق، ويعبر عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال: لو سألت أي إماراتي: ماذا تعني لك السعودية؟ سيقول: إنها أرض السلام والخير، لامعة في سماء الكون، منارة الأمة العربية والإسلامية.

من جهته، قال عبدالله الكعبي: «بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أبحرت كلماتي ولم تتناثر الحروف، ففي يوم السعادة يحتفل الإماراتي قبل السعودي، دولتان تحالفتا لأمن واستقرار المنطقة، ضحتا بأبنائهما حتى يسود الأمن والأمان».

ولفت قيس اليافعي إلى التلاحم بين الإمارات والسعودية، وأكد أنه امتداد لتاريخ ومصير مشترك، منوهاً بأن هذه العلاقة تجددت بعد التضحيات المشتركة بين أبناء البلدين، ووجه خالص تهنئته للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً.

من جانبه، قال طحنون سعيد: تشارك الإمارات الأشقاء في المملكة فرحتهم الكبيرة، ومشاركة إخواننا في المملكة العربية السعودية احتفالاتهم ما هو إلا تعبير عن أواصر المحبة والعلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

ومن المملكة، وجه سعوديون خالص شكرهم لدولة الإمارات وشعبها الحريص على مشاركتهم احتفالهم بيومهم الوطني، وكأنه يوم وطني في الإمارات، ضاربين في ذلك أروع أمثلة عمق العلاقة الأخوية بين البلدين.

وقال ياسر الدفاع: في هذا اليوم نستذكر حرص القيادة الرشيدة في البلدين على ترسيخ وتقوية العلاقات، لافتاً إلى أن أبناء البلدين يعيشون فرحة اليوم الوطني السعودي، وكأنهم أبناء وطن واحد، ما يعكس العلاقة المتينة بينهم، ويؤكد عمقها.

وعلق خالد العضيلة قائلاً: «يعيش هذه الفرحة الشعبان السعودي والإماراتي، فالعلاقة بينهما علاقة جيرة وعلاقات استراتيجية ويجمعهما الحب والوفاء، ولمسنا حب وفرحة الإماراتيين بكل مناسبات المملكة العربية السعودية، وذلك محل تقدير منا لهم، فهم أوفياء في الرخاء والشدة، وهم السند والعون لإخوتهم في السعودية، مشكلين بذلك قوة لا تنفصل ولا يقدر عليها أحد».

وأكد عقاب العتيبي أن أبناء الإمارات هم أبناء السعودية، وكما قال الأمير خالد الفيصل: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي. فهذه العبارة كافية لكل مشكك ومرجف، معبراً عن سعادته بأن يرى الإماراتي يحتفل باليوم الوطني السعودي وكأنه اليوم الوطني لدولة الإمارات.

وذكر أحمد الحصين أن احتفال شعب الإمارات باليوم الوطني السعودي ما هو إلا وفاء ومحبة وتقدير منهم للشعب السعودي الذي يثمن ذلك ويعتبره شيئاً كبيراً بين الشعبين، حيث نرى الإمارات تتزين في هذا اليوم باللون الأخضر احتفالاً بالسعودية.

وقال عبدالله اللميلم: العلاقات التاريخية تؤكد المصير المشترك والرؤية الواحدة للبلدين، مشيداً بالعلاقات بين البلدين وشعبيهما والتي تزداد صلابة وقوة في كل يوم.

وتقدم نايف بن مناحي الهيضل بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والتي تعتبر مناسبة غالية، مؤكداً أن شعار السعودي إماراتي والإماراتي سعودي بات منحوتاً في القلب، فعندما يتجه السعودي إلى الإمارات يجد الحفاوة والتقدير من الشعب الإماراتي فيشعر السعودي بأنه في الإمارات، وكذلك الأمر بالنسبة للإماراتيين الذين هم محل ترحيب ما أن يقدموا للسعودية.

وقال محمد بن عبد المحسن: لا شك في أن اليوم الوطني مناسبة غالية علينا جميعاً ويوم ينتظره الصغير والكبير، وهذا يوم سعودي وإماراتي، وليس هناك فرق، وهذا الحب مورث لنا من أجدادنا وحكامنا.

من جهته، قال عبد الرحمن العطاوي العتيبي: كل عام والمملكة تزهو وتعلو وترقى بنا فوق السحاب، دار الولاء والمحبة والسلام، في يومنا الوطني نهنئ مملكتنا الغالية بيومها الوطني، ونهنئ الشعب الإماراتي المحتفل دائما بحضوره وطيبته.

ويرى فيحان بن جهز بن فهيد العتيبي أنه من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. وتعد وحدتنا الوطنية أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن والاستقرار والتقدم والنماء.

وقال: نسأل الله أن يديم علينا الوحدة في الاتجاه والتوجه ومجابهة التحديات الإقليمية والدولية والأزمات المفتعلة من أعدائنا تجاه خليجنا العربي.

وأشار إلى أن مشاركة الإمارات للمملكة العربية السعودية في هذه المناسبة العزيزة على قلب كل سعودي ما هي إلا إثبات واضح بأن خليجنا لايزال راسخ التوجه، ودليل على ما يكنه قادتنا الشرفاء في البلدين تجاه بعضنا البعض.

وأكد تركي بن محمد الهيضل على وحدة الجسد والقلب بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ويتضح ذلك جلياً من خلال احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً باليوم الوطني السعودي، والذي نراه في وسائل الإعلام الإماراتية، وتزيين الشوارع والدوائر الحكومية بالعلم السعودي.

ولفت إلى أن العلاقة بين المملكة والإمارات تعتبر ركناً أساسياً في وحدة الأمة العربية والإسلامية؛ لأنهما أساس الاستقرار في المنطقة.