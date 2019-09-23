الإمارات والسعودية.. وجهان لثقافة واحدة

محمود إسماعيل بدر (أبوظبي)

في احتفال الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، قد لا يلزمنا كلام تقليدي عن العلاقات الأخوية المتجذرة بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا يكاد يختلف اثنان على ارتباط السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بعلاقات تاريخية أزلية قديمة تعززها روابط الدّم والهوية والمصير المشترك. كما تشهد مستويات متقدّمة من النمو والتطور والتجدد والمتانة والانسجام والتناغم في مختلف المجالات والمناسبات العامة والوطنية، فيما يجمعهما على الصعيد الثقافي الانفتاح المدروس على فضاء ثقافات وحضارات العالم، وتكريس خطاب ثقافي عقلاني يحترم منجز الآخر وإنسانيته تحت مظلة فهم أكثر وعياً لمصطلح التسامح، ثم فضاءات الشراكة في نبذ الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب وثقافة الكراهية لتعزيز مشروعهما الكبير نحو تعزيز الأمن الثقافي للمنطقة.

ذلك يقودنا بالضرورة للحديث عن آفاق العلاقات الثقافية الإماراتية السعودية، وتطورها ومحطاتها، وأحدث النماذج في دعم تلك العلاقات، ذلك الحضور البهي للموروث الإماراتي في النّسخة الـ 13 من مهرجان «سوق عكاظ» الذي أقيمت فعالياته في مدينة الطائف حتى 31 أغسطس الماضي، وشاركت الإمارات بجناح ضخم أشرفت عليه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالشراكة مع السفارة الإماراتية في المملكة.

وقدّم الجناح مجموعة واسعة من المواضيع الثقافية والتراثية والأنشطة التفاعلية التي استعرضت ثراء التراث الثقافي والحضاري لمجتمع الإمارات، ومن بينها التراث المعنوي المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، ومن بينها استعراضات الرزفة واليولة، بالإضافة إلى عروض الأفلام الوثائقية عن تاريخ الإمارات وحضارتها، وتمثلها لمعادلة الأصالة والمعاصرة، إلى جناح للكتب، يعرّف بإبداع المثقفين الإماراتي.

مشاركات متبادلة

بمقابل ذلك، وبعودة قليلة إلى الوراء، نجد أن «معرض الرياض الدولي للكتاب» في نسخة عام 2018، احتفى بدولة الإمارات ضيف شرف تلك النسخة التي تم تنظيمها تحت شعار «الكتاب مستقبل التحوّل» فيما اشتمل برنامج الجناح الإماراتي على تنظيم سلسلة من الندوات الفكرية والأمسيات الشعرية، ومن ذلك تنظيم جمعية الناشرين الإماراتيين لندوتين مهمتين، الأولى بعنوان «واقع النشر في دولة الإمارات» والثانية «تجارب النجاح في مجال النشر والقراءة»، وسلّط الجناح الإماراتي في المعرض على العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات بالسعودية، وذلك من خلال مساحة تفاعلية غنية بالمكونات البصرية الحديثة والكلاسيكية ووسائل التواصل المتطورة، وشاركت الإمارات في المعرض بوفد رفيع المستوى ترأسته معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، التي قالت في تصريحات صحفية: «تجمع الإمارات بالمملكة العربية السعودية علاقات أخوية متأصلة، أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة، واعتمدت نهج التفاهم والتنسيق المشترك، الأمر الذي ظهرت نتائجه الإيجابية فيما يشهده البلدان من تطور متواصل على مختلف الصعد الثقافية والاجتماعية، حيث اتخذت العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين الكثير من الأبعاد المهمة، وعلى رأسها البعد الثقافي، وهو ما يتجسد في اختيار الإمارات ضيف شرف المعرض، ومشاركتها مع شقيقتها السعودية في مثل هذه التظاهرة الثقافية الرفيعة».

وبالمقابل، حقق الجناح السعودي في النسخة الـ 34، من معرض الشارقة الدولي للكتاب نجاحاً باهراً، بعد أن قدّم لجمهور المعرض فعاليات وبرامج ثقافية تحمل روح المحبة والأخوة الصادقة لقيادة وشعب الإمارات، ومن ذلك تنظيم أمسية شعرية سعودية إماراتية بمناسبة «يوم الشهيد»، وتنظيم ندوة للملحقية السعودية في الدولة، حضرها كوكبة من المفكرين والمثقفين السعوديين والإماراتيين، تحت شعار «اتحاد يسكن في ذاتي.. سعودي إماراتي»، وتطرقت إلى متانة العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين.

في ذات السياق، حقق جناح المملكة في النسخة الـ 27 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، نجاحاً باهراً، سواء على مستوى البرامج الثقافية النوعية التي تبنتها الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات، سواء على مستوى عناوين الكتب التي وفرتها أكثر من 18 جهة حكومية سعودية، وصلت إلى أكثر من 280 عنواناً، و2500 كتاب رقمي وورقي، وهو ما يعدّ بعداً ثقافياً مهماً لنقل وإبراز ما وصلت إليه المملكة في المشهدين الثقافي والعلمي، وأوضح مدير الشؤون الثقافية بالملحقية الثقافية السعودية في الإمارات الدكتور محمد المسعودي، أن برنامج الجناح ومن خلال الصالون الثقافي، نظم جملة من المحاضرات والندوات بمشاركة مثقفين ومفكرين من البلدين.

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الإمارات في الجنادرية

من محطات التبادل الثقافي بين البلدين، المشاركة النوعية المتواصلة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة» الجنادرية، وعلى وجه الخصوص مشاركة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في النسخة الـ 33 من الحدث الذي تم تنظيمه خلال شهر فبراير من العام الجاري بجناح استقطب نحو 3 ملايين زائر طوال أيام المهرجان، تحت شعار «وفاء وولاء»، وحرص المنظمون من خلاله على الارتقاء بالوعي الثقافي والحس الوطني، كما اهتموا بالترويج السياحي والثقافي للمحتوى التراثي الأصيل لدولة الإمارات، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً ثقافياً تراثياً سياحياً رائداً في المنطقة، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية التراثية التقليدية الإماراتية، التي تم إدراجها على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وقدّم جناح الإمارات باقة من الفعاليات الملهمة والمعلومات التاريخية والثقافية والتراثية والسياحية عن دولة الإمارات، بهدف تعريف الجمهور السعودي بموروثها الثقافي، وسرد تاريخ الدولة برصده لأدق مظاهر الحياة في المجتمع على مدار مئات السنين، عبر لوحات استعراضية أبرزت تلاحم الماضي مع الحاضر وتطلعات الأجيال للمستقبل.

مبادرات مشتركة

محطات ثقافية كثيرة ومتنوعة تكشف عن عمق التبادل الثقافي وآفاق تطويره بين المملكة والإمارات، ففي مجال التشكيل، منها تنفيذ 7 شباب سعوديين في أغسطس 2014 بقيادة التشكيلي والحرفي عبد الحافظ جماح الغامدي، أكبر لوحة فنية في إمارة رأس الخيمة، تحكي نهضة وتاريخ دولة الإمارات، ويبلغ طولها نحو 500 متر، بارتفاع 5 أمتار، إلى جانب نحت صورة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على صخرة عملاقة يبلغ ارتفاعها 18 متراً، بطول 9 أمتار، وذلك تقديراً لجهوده وريادته في إشاعة ثقافة السلام والمحبة وحوار الحضارات والأديان. وشهد شهر يوليو الماضي إطلاق مبادرة ثقافية سعودية إماراتية، في المدينة المنورة، تحت رعاية الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، بين رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة (تأسس عام 2012) وصالون فرح البستكي، في العاصمة أبوظبي.

وبحسب نائبة رئيسة الرواق الفنانة التشكيلية ليلى محمد ناصر الأحمدي، فإن المبادرة تتضمن تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة، تهدف إلى تحقيق التعاون الثقافي المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثقافية والفنية بين مؤسسات الثقافة في البلدين الشقيقين.

المشهد المسرحي

علاقة المسرح السعودي بالمشهد الثقافي الإماراتي قديمة ومتجددة، ولعل أقربها مشاركة مسرحية «الهطق» السعودية في فعاليات المهرجان المسرحي الثامن للفرق الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي احتضنته العاصمة أبوظبي، في سبتمبر 2003، والمسرحية نص وإخراج عبد الرحمن المريخي، وعكس العرض الذي حظي باهتمام نقدي وجماهيري مدى تقدم وتطور الحركة المسرحية السعودية، ومن الهطق إلى مسرحية «تشابك» نص فهد الردة الحارثي، وإخراج خالد أمين، التي شاركت في منافسات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، في فبراير 2017، وحصدت جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

وفي الذاكرة الندوة التي استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب بعنوان «المسرح السعودي إلى أين؟» وجمعت النخبة من رجالات الفكر والمسرح في البلدين، من بينهم المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، وإبراهيم قاسم عسيري، مدير مكتب الهيئة الدولية للمسرح والمنسق العام للدول العربية، والكاتب والباحث المسرحي السعودي ياسر مدخلي.