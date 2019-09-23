كتّاب وأكاديميون سعوديون يقرأون التجربة.. تنوير بالعلم والمعرفة

عبدالوهاب العريض (الرياض)

تحتفل المملكة العربية السعودية بمرور 89 عاماً على توحيدها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حيث تم تحويلها في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1930م من (أرض الحجاز، نجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، لتمر خلال العقود الماضية بمراحل بناء حولتها من صحراء قاحلة في بعض المناطق إلى مدن مزدهرة بالصناعة والزراعة، حتى أصبحت في طليعة الدول التنويرية.

وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان قرارات تدعم عجلة البناء، وتعيد الرؤية الحقيقية للفكر والثقافة، وتمكّن الفنون من ممارسة دورها داخل الوطن.

طموحات متجددة

يقول الكاتب والناقد حسن مشهور: بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في المملكة، وبتعاون ودعم كلي من ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، فإن المملكة كانت على موعد جديد مع مرحلة تطويرية، أبرز ملامحها مشروع تأصيلي يهدف لتحديث مجمل البنى الفكرية والثقافية للداخل السعودي. إذ تم في البدء تحييد حضورية الخطاب المتشدد، وتقليم أظافر التيارات التكفيرية وأصحاب الفكر الظلامي وغيرهم من الحركيين، سعياً لتجنيب المواطن السعودي خطرهم، وتمهيداً لحضور الخطاب الديني المعتدل على الساحة السعودية مجدداً.ولكون المواطن السعودي كان بحاجة للخروج من شرنقة القيد الأصولي ودعوات مشايخ المكفّرة والمنفّرة والمحرمّة لكل أمر فيه إسعاد وتحقيق بهجة وفرح الأسرة السعودية، فقد كان أن صدر أمر سام في العام 2016، يحمل في طياته مبادرة تمثل امتداداً لمبادرات رؤية 2030، ويتمثل في إنشاء هيئة للترفيه، تهدف لتطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم البنية التحتية في المملكة، من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق استراتيجيتها المعتمدة الهادفة للمساهمة في تحسين جودة الحياة في الداخل السعودي.ويضيف مشهور: ولكون الفنون والثقافة بعمومها هي الوجه الحضاري الناطق للأمة، فقد سعت حكومة خادم الحرمين في العام 2018، لتأسيس وزارة مستقلة عن الإعلام تعنى بالثقافة وتسهم بالدور الرئيس في إبراز المكون البنيوي الفعلي للثقافة السعودية، وتعريف شعوب العالم بالتفاعل الثقافي السعودي الذي يتسم بالثراء والتنوع، نتاج الاتساع الجغرافي الذي يعد إحدى ميزات الدولة السعودية الحديثة.

كما أن إنشاء وزارة الثقافة السعودية أسهم وبشكل جلي في ربط وتوحيد مساري الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، الأمر الذي أسهم في تحقيق التكامل الأمثل في الأداءات الذي ينشده صانع القرار، وهو أمر محمود يصب بالكلية في نقل الممارسة الأدبية والثقافية السعودية لآفاق إقليمية وعالمية أرحب.

ويتابع: وكون المرأة هي الشريك الفعلي لصنوها الرجل في بناء وتطوير المجتمع السعودي، فقد تلقت من لدن خادم الحرمين وولي عهده الأمين صاحب الرؤية البناءة 2030، دعماً مطلقاً يهدف بشكل نهائي لتمكينها في مختلف المواقع الحيوية من قطاعات الدولة المباركة.

عبقرية الراهن

تقول الروائية ليالي الفرج: من المعلوم أنّ التحولات الكبرى بحاجة لاستعداد كلّي، ولاستراتيجية تنشد أولاً توفير أعلى درجات التخطيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي تضمن الوصول إلى شواطئ الإنجاز المحلّق، وتجاوز جميع التحديات التي يُحتمل ظهورها خلال أي مسار مرحليّ لهذه التحولات.

وإذا كان العصر الحديث لا يفتأ أن يتجه كليّاً نحو المكون التقني في أغلب الواقع العربي، غير عابئ بالأساس الفكري أو العقل الثقافي الذي يتحكم في العقل التقني، وهو ما يسميه مارتن هيدجر «ميتافيزيقيا التقنية»، فإن التحديث السعودي يتجاوز هذا القصور، ويقارب أشواط الثورة الصناعية الرابعة كممارسة تقنية يديرها الفكر بجميع أدواته الفكرية والعلمية والمعرفية.

وتضيف: ضمن ذات التوجه يدور حديث محتدم عالمياً عن الدور القادم قريباً لمفهوم «سلسلة الكتل» Blockchain، وهي قواعد البيانات الآمنة التي تستوعب بشكل متزايد سجلات يتم إدارتها بنظام لا مركزي؛ وكمثال: يقوم شخص بتحويل مبلغ مالي من حسابه إلى حساب شخص آخر مباشرة دون الحاجة إلى جهة وسيطة؛ بنك أو مؤسسات مالية. ويرادف ذلك الجيل الأحدث للإنترنت وتطبيقات الواقع المعزز والتقنية الاتصالية 5G والعملات الإلكترونية والطباعة الثلاثية الأبعاد 3D، بل حتى الرباعية الأبعاد 4D ومخرجات صناعات الذكاء الاصطناعي هي معالم باتت تلامسنا ولسنا على مسافة بعيدة عن شموليتها التي ستذهلنا، كما فعل الإنترنت الأول قبل نحو 22 عاماً.

وتتابع: في المملكة، جاء قائد التحديث السعودي المعاصر، ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ليعلّق جرس التحديث بصورة تجاوز حدّ الإدهاش، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، وليضع السعودية في موقع يستوعب جميع اشتراطات التفوق والظهور ضمن الواصلين لريادة واقع الثورة الصناعية الرابعة.

وتختم: إنّ المساحة التي تتوفر للمثقف السعودي حالياً تفوق أي مساحة سبقت في أي زمن مضى، والأيام تملؤها فيوضات من الحضور الثقافي في الإعلام والمسرح والسينما والتلفزيون.

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رؤية 2030

ويقول الباحث الاقتصادي أمير أبو خمسين: تأسست رؤية 2030 في 25 أبريل 2016، وبعد سنة (بتاريخ 1 مارس 2017) تم الإعلان عن عدة مشاريع للوصول لأهداف خطة السعودية 2030، حيث أغلب هذه المشاريع تمّول من صندوق الاستثمارات العامة وأهمها، مشروع الطائف الجديد ما بين منطقة مكة المكرمة والطائف، مشروع مدينة نيوم شمال غرب السعودية، مشروع تطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة، برنامج جودة الحياة – 2020، محمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الطبيعية في شمال غرب السعودية، وغيرها من المشاريع الضخمة تم رصدها من أجل تحقيق الرؤية.

إذن، نحن أمام حقيقة لا نستطيع لها صدّاً.. وهي تحقيق الرؤية، وعلى الجميع من كافة أطياف المجتمع ونخبه أن يساهموا في إنجاح هذه المشاريع والخطط التنموية التي تتطلب المثابرة وتضافر الجهود كافة، سواء على الصعيد الرسمي أو الاجتماعي، ومن كافة النخب، بغض النظر عما يتم طرحه بين الحين والآخر من اعتراضات ونقد للرؤية، سواء بنقد موضوعي أو سلبي.

وأضاف: الانفتاح الاجتماعي والثقافي من أجل بناء واقع جديد قائم على أساس الوعي والعلم، هو الخيار القادر على مواجهة التحديات ومقاومة الهواجس، وكسر التقاليد والعادات المتشرعنة التي تحولت إلى أساس في السلوك الديني لدى أفراد المجتمع، رؤية 2030 تتطلب هذا الانفتاح، ومن أجل إنجازها وتحقيقها كان لا بد من اتخاذ هذه القرارات وغيرها.

حداثة

الكاتبة والباحثة في موضوع التجديد الديني همسة السنوسي تقول: يخطئ من يظن أن المسألة في المملكة فقط حفلات أغانٍ، أو قيادة نساء للسيارة، أو مجرد سباق سيارات في الدرعية، أو استحداث تأشيرات سياحة لدخول المملكة.. يخطئ من يظنها مشاريع منفردة، هذه مشاريع قامت على فكرة تعزيز حركة التنوير والحداثة.

وتضيف: مجلس الحوار الوطني، والدعوة لتفعيل مراكز الأحياء والأندية والملتقيات الثقافية الأدبية والاقتصادية، والمؤسسات الثقافية الحضارية، كلها تخدم فكرة التنوير وتشجيع الشعب على طرح أفكاره ورؤاه ومناقشتها وأخذ المبادرة لتطوير مجتمعه ووطنه.

ازدهار

الكاتبة المسرحية ملحة العبدلله تقول: إذا ما تحدثنا عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية فستجدنا مختلفين كثيراً عن كل الأعياد العالمية، على الرغم من الزهو والفخر الذي نشعر به في هذا اليوم الخالد، إلا أن هذا الاختلاف يتأطر في كوننا نعيشه كل يوم ونحن في جملة ذلك الزهو والفخار بوطننا العالي، وبمليكنا الوالد الحنون والعطاء بلا حدود، ثم يأتي الزهو الدائم بما يقدمه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، لهذا الوطن وللمواطنين من أدلة حضارية جديدة تضع نفسها في مصاف الدول الأولى، عالمياً وعربياً.