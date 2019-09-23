الامارات | الكتابة على الجدران

شكرا لقرائتكم خبر عن الكتابة على الجدران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الكتابة على الجدران ظاهرة متكررة تلوّث الجدران والبصر، وهي تكشف عن وجود حاجة متزايدة إلى تعميق ثقافة المحافظة على الصورة الحضارية لبلادنا عند الأجيال الجديدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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