الامارات | ناخبو الخارج يعبّرون عن سعادتهم بالمشاركة في «الوطني 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبو الخارج يعبّرون عن سعادتهم بالمشاركة في «الوطني 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت منذ الصباح الباكر أمس، عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث توافد المواطنون المقيمون أو الموجودون في الخارج، سواء للدراسة أو السياحة من أعضاء الهيئات الانتخابية، على المراكز الانتخابية في سفارات الإمارات حول العالم، حيث حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الانتخابي.

وعبر ناخبون في الخارج عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرس الانتخابي، مشيدين بسهولة ويسر الإجراءات وفي وقت قياسي للإدلاء بأصواتهم في ظل تقديم السفارات كل سبل النجاح لهذا الحدث، حيث استقبلت سفارة الإمارات في العاصمة النيوزيلندية «ولينغتون» أول مواطن إماراتي يصوت في الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، على مستوى البعثات الدبلوماسية الإماراتية في الخارج.

كما كان المركز الانتخابي في نيوزيلندا أول المراكز الانتخابية التي تنهي عملية التصويت خلال اليوم الأول من الانتخابات، فيما سيكون المركز الانتخابي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية آخر المراكز الانتخابية التي تغلق أبوابها، وذلك وفقاً لفروق التوقيت العالمي.

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وقالت سفارة الإمارات في «ولينغتون»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تشرف أول مركز انتخابي بمقر سفارة الإمارات لدى نيوزيلندا باستقبال أول مواطن يصوت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على مستوى بعثات الدولة في الخارج».

وافتتح سفراء الإمارات، مراكز الانتخابات في الموعد المقرر في الساعة الثامنة صباحاً، وأدلى أعضاء البعثات الدبلوماسية، ممن لهم حق التصويت، بأصواتهم، فيما شهدت الساعات الأولى إقبالاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكدت سفارات الدولة في الخارج عن سير العملية الانتخابية بيسر وتقديم التسهيلات كافة، إذ استعدت المراكز الانتخابية في وقت مبكر لاستقبال المواطنين المقيمين في الخارج، لتمكينهم من التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

واتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الإجراءات التي تضمن تنظيم عملية التصويت في المراكز الانتخابية المنتشرة في معظم دول العالم، وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للتصويت في السفارات والبعثات الدبلوماسية.