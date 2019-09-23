الامارات | سوق للخضار واللحوم في ميناء مرسى الميدان بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن سوق للخضار واللحوم في ميناء مرسى الميدان بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، جاسم حميد غانم، إن وزارة تطوير البنية التحتية بصدد إنشاء سوق حديث ومتكامل في ميناء مرسى الميدان، ضمن المرحلة الثانية من تطوير الميناء، مضيفاً أن السوق يضم ثلاثة أقسام للخضار والأسماك واللحوم وعدداً من المرافق والخدمات.

وشرح غانم لـ«الإمارات اليوم» أن سوق الميدان سيكون أول سوق شامل في أم القيوين، وسيقع بالقرب من قسم مزايدة الأسماك في الميناء، بحيث تشترى الأسماك الطازجة فور وصولها.

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وأكد غانم تصميم قسم الأسماك ليستوعب 40 دكة للبيع، إضافة إلى توفير مساحة للدلالة في قسم المزاد العلني، وتخصيص قسم لتنظيف وتقطيع الأسماك، يستوعب 20 عاملاً، إلى جانب استراحة للمستهلكين مقابل قسم التنظيف تمكنهم من متابعة تنظيف الأسماك بشكل مباشر بعيداً عن الروائح الكريهة.

وأشار إلى أن سوق الخضار يضم 10 محال، وسوق اللحوم 14 محلاً، وهو يطل على الميناء من الجهتين الغربية والجنوبية، وتؤدي ساحته الخارجية إلى مكان نزول لنشات الصيادين.

ولفت غانم إلى أن جمعية الصيادين في أم القيوين وضعت بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية الخطوط الأساسية لتصميم السوق، من حيث المداخل والمخارج، ونظام العمل. وتابع أن الجمعية قدمت طلباً إلى الوزارة لإنارة الميناء بالطاقة الشمسية على أن تتكفل بوضع كاميرات المراقبة فيه.