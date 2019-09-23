الامارات | بعد أسبوع من تغريـدة محمـد بن راشد.. اختفاء الطوابير وارتقاء خدمات «أسوأ 5 مراكز»

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع من تغريـدة محمـد بن راشد.. اختفاء الطوابير وارتقاء خدمات «أسوأ 5 مراكز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت «أسوأ خمسة مراكز خدمة» على مستوى الإمارات، تحسناً وتطويراً لافتاً في تقديم خدماتها خلال الأيام السبعة الماضية، منذ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر تغريدة على صفحة سموه بـ«تويتر»، أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز بالدولة. وزارت «الإمارات اليوم» أمس، مركز بريد الخان، ومقر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الشارقة، ومركز توطين الفجيرة، ومركز المحيصنة للهوية، ومركز بني ياس للشؤون الاجتماعية، وهي المراكز المصنفة بـ«الأسوأ»، ورصدت ميدانياً وجود تحسن واضح في الخدمات.

وشملت عمليات التطوير استبدال المديرين وموظفين وزيادة عددهم، وتحسين المنظر العام، وتحسين خدمات الاستقبال، وتطوير الأجهزة، إضافة إلى تحسينات في بعض الأعمال، وتخصيص مواقف لأصحاب الهمم، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها. كما شهدت تلك المراكز وجود مديرين في الميدان وكبار المسؤولين لمتابعة وتحسين الخدمات، وتسجيل الملاحظات التي تعيق العمل، للعمل على تحسين الخدمات. وأثنى متعاملون على «التغيير الكبير في تقديم الخدمات، وتوفير كل وسائل الراحة والضيافة في غرفة الانتظار، والسرعة في إتمام المعاملات واختفاء الطوابير للحصول على الخدمة»، الأمر الذي اعتبروه نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، التي تحققت في وقت قياسي.

• لا طوابير انتظار.. وسلاسة في إنجاز المعاملات

«هوية المحيصنة» تقلّص زمن الانتظار إلى 3 دقائق

عبدالله البلوشي: «ركزنا على المرافق بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين، ومازال العمل جارياً».

وجيه السباعي - دبي

نجح مركز المحيصنة للهوية والجنسية، في تحقيق إنجاز ملموس في مستوى الخدمة، بعد مرور نحو أسبوع على تصنيفه ضمن أسوأ خمسة مراكز خدمة بالدولة، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نجح في تقليص زمن انتظار المتعاملين من 10 دقائق إلى ثلاث، كذلك تقليص زمن إنجاز المعاملة إلى دقيقتين ونصف الدقيقة، بعد أن كان يتجاوز خمس دقائق.

ورصدت جولة ميدانية نفذتها «الإمارات اليوم» في المركز أمس، سلاسة الإجراءات، وعدم وجود زحام أو طوابير انتظار بالمركز نهائياً، الأمر الذي أثنى عليه مراجعون، ولم تتجاوز مدة إنجاز معاملاتهم منذ دخولهم المركز 10 دقائق، الأمر الذي اعتبروه إنجازاً كبيراً، مقارنة بما كان مطبقاً قبل أسابيع قليلة.

وقال مدير مركز المحيصنة للهوية والجنسية، عبدالله أحمد البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة عملت بقيادة مدير عام الهوية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اللواء منصور أحمد الظاهري، الذي يداوم بالمقر بشكل يومي، على وضع خطة مكثفة لمواجهة التحديات التي كانت تؤثر سلباً في مستوى الخدمة بالمركز سابقاً، والعمل على القضاء عليها وتذليلها كلياً.

وتابع: «تم تشكيل فريق عمل لتحسين الاحتياجات الأساسية للموظفين والمتعاملين في المركز، لرفع معدلات الرضا والسعادة لديهم، وشملت الخطة أيضاً تقليل وقت انتظار المراجعين إلى الحد الأدنى، حيث وصل حالياً إلى ثلاث دقائق للانتظار، ودقيقتين ونصف الدقيقة لإنجاز المعاملة، مشيراً إلى أن المركز يخدم نحو 1000 متعامل يومياً، على مدار 21 ساعة، هي مدة عمله بشكل يومي». وأكد أن المركز وضع أمامه هدفاً رئيساً، وهو الوصول إلى العالمية في مستوى الخدمة، تماشياً مع توجهات الحكومة والقيادة، موضحاً أن نسبة التوطين بالمركز تبلغ 100%.

وأضاف: «ركزنا على المرافق بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين، ومازال العمل جارياً، للوصول بالمركز إلى أعلى وأرقى مستويات الجودة، كما تم تدريب الموظفين على آلية إسعاد المتعامل وتحقيق أعلى معدلات الرضا لديه، فضلاً عن رفع كفاءتهم في تقديم الخدمة».

وحسب البلوشي شملت إجراءات تحسين مستوى الخدمة بالمركز التواصل مع مندوبي الشركات، الذين يتوافدون لإنجاز أعداد كبيرة من المعاملات، لتنسيق مواعيدهم، وتوزيع الموظفين بما يتناسب مع تدفقات المتعاملين ومواعيد مندوبي الشركات، لضمان سلاسة الإجراءات وضمان إنجازها ضمن الوقت الزمني المحدد.

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وأعرب متعاملون مع مركز المحيصنة للهوية والجنسية، أحمد محجوب، باتريك فيمن، وأحمد إبراهيم، عن انبهارهم بالتطور الذي طرأ خلال الأسبوع الأخير على المركز، حيث لم يتطلب إنجاز معاملاتهم 10 دقائق منذ دخولهم لمقر المركز، الأمر الذي اعتبروه نقلة نوعية في مستوى الخدمة، تحققت في وقت قياسي، خصوصاً أن المركز يخدم أعداداً كبيرة من المراجعين لمركز المحيصنة للطب الوقائي.

• أكد إلغاء نظام التسجيل الإلكتروني للوظائف

«توطين الفجيرة» يعيّن 41 مواطناً خلال أسبوع

منى وليد: «تم تغيير موقع مكتب المدير من منعزل إلى مفتوح بين المتعاملين».

سمية الحمادي - الفجيرة

كشفت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، منى وليد، عن تعيين 41 مواطناً تقدّموا لمركز الفجيرة للتوطين خلال الأسبوع الماضي في عدد من الشركات الخاصة بالإمارة بوظائف متنوعة كالخدمات المصرفية والإدارية، وتم استقبال عدد من السير الذاتية التي بلغ عددها 168 لعمل مقابلات وظيفية للمواطنين الذين سيتم تعيينهم لاحقاً، بحسب الشواغر الوظيفية المناسبة في القطاعات الخاصة بالإمارة.

وأشارت إلى أن مركز الفجيرة للتوطين يقدم لـ40 طالب وظيفة في القطاع الخاص دورة تدريبية خاصة بتطوير المهارات والسلوك الوظيفي، تتضمن تعليم طالب الوظيفة وتدريبه على كيفية كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلة الوظيفية، والإرشاد والتوجيه المهني.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد قيّم مركز توطين الفجيرة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن أسوأ خمسة مراكز خدمة في الدولة من بين 600 مركز خدمات في 29 جهة حكومية اتحادية. وعلى إثر ذلك وجّه سموه بتغيير مدير مركز توطين الفجيرة فوراً، وبتعيين خالد الكعبي المكلف بإدارة مركز التوطين في الفجيرة لمدة شهر من أجل تطويره وتحسين خدماته المقدمة.

وقالت منى وليد: «تم إلغاء مصطلح التسجيل الإلكتروني من خلال موقع الوزارة، ويتم استقبال كل طالبي الوظائف من خارج المركز، حتى تتم العملية بشكل كامل».

وأضافت أنه «تم توجيه الفريق في مركز الفجيرة بأن يكون عملهم كموظفين شاملين بداية من استقبال طالبي الوظائف وإنهاء جميع إجراءاتهم المتبعة، كما يتم عرضهم على الباحثين القانونيين ليقوموا بتوضيح بنود العقد لهم، قبل أن يقوموا بتوقيعها لمباشرة العمل في حال لم تكن واضحة لديهم».

وأكدت أن الوزارة تقوم بتوثيق عملية المقابلة ونتائجها من قبول أو رفض مع مشاركة الشركات، مشيرة إلى أنه يتم استيضاح الشركة بأسباب الرفض، ليتم عرض كل من تم رفضه من قبل الشركات على كليات التقنية لتتم مقابلته مرة أخرى، والمقارنة بين نقاط الضعف التي وضحتها الشركة وبين الكلية ليتم تقوية هذه النقاط، سواء بدراسة اللغة لمدة ستة أشهر، أو غيرها عن طريق الدورات التدريبية.

وأوضحت أن هناك خلطاً بين دور الوزارة في التوظيف مقابل دوائر الموارد البشرية في كل إمارة، إذ تسهم هذه الدوائر في توظيف طالبي الوظائف في المؤسسات المحلية والدوائر الحكومية فيها، بينما الوزارة تعمل على البحث في الشركات الخاصة على فرص عمل مناسبة للمواطنين، لكي يسهموا في النمو الاقتصادي بالإمارة.

وتابعت أنه تم تغيير موقع مكتب المدير من منعزل إلى مكتب مفتوح بين المتعاملين، لتتم متابعة عملية تسجيل طالبي الوظيفة، وتلبية احتياجاتهم بشكل فوري دون الحاجة للانتظار، كما تمت إضافة نافذة خدمة لتصبح نافذتين، ستسهمان في تخليص المعاملات بشكل أسرع وفي وقت وجيز.