الامارات | «بني ياس للشؤون الاجتماعية».. زمن الانتظار ينخفض 90%

شكرا لقرائتكم خبر عن «بني ياس للشؤون الاجتماعية».. زمن الانتظار ينخفض 90% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مركز بني ياس للشؤون الاجتماعية «مركز سعادة المتعاملين»، عقب أسبوع من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن أفضل وأسوأ خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة، تحسناً كبيراً ونهوضاً بمستوى الخدمات من خلال تطوير مهارات الموظفين وتحسين أدائهم، وتقليص زمن الانتظار بأكثر من 90% عما كان عليه سابقاً، وذلك وفق مراجعين للمركز التقتهم «الإمارات اليوم». فيما تم تعيين مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في أبوظبي، صالح البريكي، مديراً جديداً للمركز.

وأكد مراجعون، محمد صالح، وناصر محمد، وحمد مبارك، و(أم خالد)، وفاطمة عبدالله، خلال جولة ميدانية أجرتها «الإمارات اليوم» في المركز، أنهم لمسوا تحسناً في الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتين إلى أن تجربتهم اليوم تختلف كلياً عن المرات السابقة، حيث يتم حالياً استقبالهم عند ولوجهم من بوابة المركز، وتقديم واجب الضيافة لهم، والذي يشمل التمور والقهوة والمياه المثلجة.

وأشاروا إلى أن زمن الانتظار تقلص من نصف ساعة وأكثر إلى نحو ثلاث دقائق، ولمسوا تفاعلاً من موظفي الاستقبال وعدم الاستهانة باستفساراتهم، لافتين إلى أن الموظفين حالياً أصبحوا يتسمون بالإيجابية التامة في تعاملهم مع المتعاملين ويبذلون الجهود المضاعفة، كل في موقعه، لتحقيق سعادة أصحاب الحاجة، بالإضافة إلى أن جميع كاونترات الخدمات تعمل.

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فيما أشارت المراجعات، عائشة محمد، و(أم خالد)، و(أم عبدالله)، إلى أن المركز وفّر لهن كل وسائل الراحة والضيافة في غرفة الانتظار الخاصة بالسيدات، كما تم توفير مواقف داخل حرم المركز لأصحاب الهمم، ما سهّل على المراجعين بعد أن كانوا يقومون بإيقاف سياراتهم في أماكن بعيدة.

وقالت إدارة المركز إنها تضع تحقيق سعادة المتعاملين وتحسين الصورة الذهنية عن تجربتهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات وتعزيز رضاهم، على رأس قائمة الأولويات، من خلال العمل على توفير خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين.

مراجعون: تجربتنا في المركز تختلف كلياً عن السابق.