الصاروخ الذي يقل أول رائد فضاء إماراتي يتزين بعلم الإمارات وشعار "محمد بن راشد للفضاء"

تزين صاروخ سويوز أف جي بعلم الإمارات وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء إلى جانب علمي روسيا وأميركا استعداداً للمهمة التاريخية في 25 سبتمبر الحالي .

وسيحمل صاروخ "سويوز أف جي" مركبة "سويوز إم أس 15" وعلى متنها هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، يتزين بشعار مركز محمد بن راشد للفضاء وعلم الإمارات.

وأُطلق الصاروخ سويوز أول مرة عام 1966 ووضع نظام الإطلاق شركة إنيرجيا كوروليف للصوارخ والفضاء وصنعها مركز تطوير بحوث وإنتاج الصواريخ /Progress/ في سمارا في روسيا.

والتقطت صورة صاروخ "سويوز أف جي" من مرافق محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان حيث يجرى تجميع المراحل الثلاثة للصاروخ قبيل رحلة الانطلاق.

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