مواطنو الدولة بالخارج يبدأون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "الوطني 2019"

بدأت اليوم عمليات التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة والتي تستمر حتى يوم غد في 118 مركزاً انتخابياً في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وباشر مواطنو الدولة من أعضاء الهيئات الانتخابية والمتواجدون في الخارج الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وتم تسجيل أولى عمليات التصويت خارج الدولة في بعثة الدولة الدبلوماسية بمدينة ويلينجتون بنيوزيلندا عند الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة ويلينجتون (الساعة 2:50 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات)، حيث سجّل المركز الانتخابي هناك المواطن حميد أحمد حميد الفلاسي، الذي حضر للإدلاء بصوته كأول المصوتين في الخارج لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إن مشاركة مواطني الدولة المتواجدين في مختلف أنحاء العالم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تعكس مدى انتمائهم للوطن وولائهم لقيادته الرشيدة ويعزز الثقة بمكانة المجلس كأحد الركائز الرئيسية لمسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات".

ودعا معاليه جميع أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة إلى اغتنام الفرصة للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتصويت لمرشحيهم، والمساهمة في وصول الأصلح والأفضل لعضوية المجلس والقادر على نقل ومناقشة قضايا المواطنين وإيجاد الحلول لها.

وأشاد معاليه بجهود القائمين على تنظيم عمليات التصويت خارج الدولة، وقال: "نشكر كافة فرق العمل التي عملت بالتزام وتفان لضمان الجاهزية الكاملة للمراكز الانتخابية وسير عملية التصويت خارج الدولة بسهولة ويسر وفق أعلى المعايير في البعثات الدبلوماسية الإماراتية المنتشرة حول العالم".

Advertisements

اقرأ أيضاً... بدء التصويت لانتخابات "الوطني 2019" في المملكة المتحدة وألمانيا

كانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت مؤخراً استثناء المواطنين المتواجدين خارج الدولة والواردة أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية من إلزامية شرط إبراز الهوية الإماراتية للمشاركة في عمليات التصويت داخل المراكز الانتخابية الـ118 المتواجدة في سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، على أن يتم تقديم صورة عنها مع جواز السفر أو أي وثيقة رسمية معتمدة تثبت هوية الناخب.

كما أرسلت اللجنة رسائل نصية للمواطنين المتواجدين خارج الدولة بهذا الخصوص، وذلك حرصاً على تسهيل مشاركة المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة في العملية الانتخابية.

ويتاح للناخبين ممن لا يستطيعون القراءة وأصحاب الهمم من المتواجدين خارج الدولة توكيل رئيس المركز الانتخابي في البعثة الدبلوماسية أو من ينوب عنه لإثبات اسم المرشح الذي يرغب في التصويت له مع ورقة الاقتراع، وإدخالها في الصندوق الانتخابي.

ويوفر موقع اللجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae المزيد من المعلومات والتفاصيل لأعضاء الهيئات الانتخابية حول عناوين البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، ومراكز التصويت الموزعة على سفارات الدولة ومقار البعثات الدبلوماسية الإماراتية حول العالم، وغيرها من التفاصيل التي تهم الناخبين من آليات وإجراءات التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.