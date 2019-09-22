حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني الـ89 للمملكة

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة و ذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالمناسبة نفسها. اقرأ أيضاً... حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ89 للمملكة

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