بدء التصويت لانتخابات "الوطني 2019" في جنيف

افتتحت لجنة التصويت لانتخابات الدورة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي للدولة أعمال الاقتراع بمقر بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف والتي يترأسها سعادة سفير الدولة عبيد سالم الزعابي.
وجّهزت اللجنة كافة ما يلزم حتى يدلي المواطنون الإماراتيون المقيمون في جنيف والمناطق المحيطة بها في يسر وسهولة.
وافتتحت اللجنة أعمال الاقتراع في العاشرة من صباح اليوم وتستمر في استقبال مواطني الدولة للتصويت حتى نهاية غد الإثنين.
وأكد سعادة سفير الدولة في جنيف عبيد سالم الزعابي اتخاذ كافة الترتيبات من أجل أن يساهم مواطنو الدولة في الخارج في هذه الانتخابات.
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