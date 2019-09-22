"الوطنية للانتخابات" تحذر من استخدام اسم القبيلة والعائلة لحث الناخبين على التصويت

حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 من استخدام اسم القبلية و العائلة بأي شكل من الأشكال في الحملات الدعائية الخاصة بهم ضمن سعيهم لحث الناخبين للتصويت لهم، وذلك استناداً إلى الفقرة /ب/ من المادة /47/ من الفصل السادس من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تنظم أحكام وضوابط الحملات الانتخابية.

وأوضحت اللجنة أن هذا التصرف من بعض المرشحين أو مؤيديهم يتعارض مع الشفافية والدقة التي تنتهجها اللجنة الوطنية للانتخابات في تنظيم عملية انتخابية تسعى إلى ترسيخ مبدأ أن صوت الناخب أمانة، ومنحه لمن يستحقه واجب وطني، كما بينت أنه يعد مخالفاً للتعليمات التنفيذية التي تؤكد على أن تحافظ الحملات الدعائية للمرشحين على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام.

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وبينت اللجنة أنه نتيجة لملاحظة توجه بعض المرشحين بشكل مباشر أو من خلال المؤيدين لهم لاستخدام اسم العائلة والقبيلة، فقد اتخذت إجراءات بحق مجموعة من المرشحين الذين استعملوا هذه الشعارات وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية.

وتنص الفقرة /ب/ من المادة /47/ من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على عدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.

الجدير بالذكر أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.