الإمارات تقدم مساعدات إغاثية للناجين من قصف الميليشيات الحوثية على حي سكني في حيس

قدّمت الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر مساعدات إغاثية للناجين من قصف الميليشيات الحوثية على حي سكني بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وجاءت المساعدات تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة، حيث رفد فريق المساعدات الإنسانية في الهلال الأسر بخيام إيوائية وسلال غذائية. وعبّر الناجون من القصف عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسارعتها إلى تقديم الرعاية اللازمة لهم بعد أن تقطعت بهم السبل.

يأتي ذلك بعد أيام على تقديم مساعدات إغاثية طارئة ممّاثلة إلى 23 أسرة نجت من قصف الميليشيات الحوثية على إحدى قرى مديرية التحيتا بالحديدة سقط نتيجته 9 قتلى و11 جريحاً معظمهم نساء وأطفال.