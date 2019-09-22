مجموعة فنادق إنتركونتيننتال تستضيف تجربة تعليمية تفاعلية للطلاب في دولة الإمارات

استضافت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الفنادق، فعالية تعليمية بالتعاون مع إنجاز العرب، المكتب الإقليمي لمؤسسة جونيور أشيفمنت العالمية، طلاب المدارس الثانوية حيث اطلعوا على كواليس العمل في مجال الضيافة. وفي إطار برنامجها "الضيافة الحقيقية من أجل الخير"، عقدت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال شراكة مع مؤسسة جونيور أشيفمنت العالمية لدعم المواهب الشابة في تعلم مهارات الضيافة لبناء مستقبلهم المهني. ويسمى الجزء الأول من هذه الشراكة "النظرة الأولى"، وهو مبادرة تعليمية لمحاكاة الوظيفة تنظمها مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في مختلف الأسواق عبر العالم.

أقيمت الفعالية في مطعم بيير بيسترو إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وحضرها أكثر من 30 طالباً تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً من أكاديمية "جرين وود جيه إس دي" في دبي، واستقبلهم باستيان بلان، نائب الرئيس للعمليات، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وآنا ماريا دريسين الأشقر، نائب الرئيس للموارد البشرية، منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، والمواهب العالمية في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وشارك الطلاب في سلسلة من الجلسات التفاعلية والتحديات الإبداعية وشاركوا في محاكاة للعمل لاكتساب فهم أفضل لقطاع الضيافة والفرص المتاحة فيه. كما تفاعل الطلاب مع موظفي مجموعة فنادق إنتركونتيننتال من وظائف مختلفة داخل الفندق ومكتب الشركة، حيث شاركوا تجاربهم في العمل في القطاع.

ومن جانبها، قالت آنا ماريا دريسين الأشقر، نائب الرئيس للموارد البشرية في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا والمواهب العالمية: "انطلاقاً من التزامنا بدعم التوطين في دولة الإمارات ومساعدة المواهب الشابة على تعلم المهارات اللازمة للتطور الوظيفي، فإننا فخورون بالتعاون مع مؤسسة إنجاز العرب المكتب الإقليمي لمؤسسة جونيور أشيفمنت العالمية، لدعم جهودهم الرامية إلى رفد الشباب العربي بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط مستقبلهم المهني. استعرضت فعالية "النظرة الأولى" التي استضفناها مؤخراً الفرص الهائلة الموجودة في هذا القطاع للجيل المقبل من أصحاب الفنادق، وبالتالي تزويد الطلاب بالوسائل اللازمة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسارات حياتهم المهنية في المستقبل. من خلال التجربة المباشرة، وقمنا أيضاً بإعادة تشكيل رؤية الطلاب حول مهنة الضيافة".

وأضافت: "يعتبر الموظفون أساس ما نقوم به في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، ونتيجة لذلك، نواصل الاستثمار في استقطاب وتطوير أفضل المواهب من خلال توفير التدريبات عالية الجودة. وفيما يزدهر قطاع الضيافة في دولة الإمارات نسعى إلى تسريع وتيرة التوطين من خلال تحفيز المزيد من الشباب على الانخراط في مهنة في هذا القطاع، ونحن سعداء بمواهب الطلاب وحماسهم وشغفهم الذي شهدناه اليوم ونأمل أن يعودوا كموظفين في المستقبل".

الجدير بالذكر أن برنامج الضيافة الحقيقية من أجل الخير هو البرنامج الخيري والاجتماعي الرئيسي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال، والذي يستهدف دفع التغيير الإيجابي في آلاف المجتمعات التي تعمل بها شركات المجموعة وفنادقها.