بدء التصويت لانتخابات "الوطني 2019" في المملكة المتحدة وألمانيا

توجّه عدد كبير من المواطنين الإماراتيين المقيمين في المملكة المتحدة ومن الطلبة المبتعثين للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني للعام 2019.

جرت عملية التصويت في المبنى القنصلي التابع لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت عملية الاقتراع بمشاركة كادر وأعضاء السفارة في المملكة وعدد كبير من المواطنين الإماراتيين والطلبة المبتعثين.

اقرأ أيضاً... بدء التصويت لانتخابات "الوطني 2019" في جنيف

كما انطلقت في العاصمة الألمانية برلين عملية انتخابات المجلس الوطني اليوم، على أن تستمر ثلاثة أيام. وعملت سفارة الدولة في ألمانيا على فتح ثلاثة مراكز انتخابية، في مبنى السفارة في برلين وفي مبنى القنصلية العامة في ميونيخ إلى جانب مركز ثالث في القنصلية في مدينة بون.

ومع انطلاق العملية الانتخابية، حثّ رئيس اللجنة الانتخابية في ألمانيا، يوسف الحيايي المواطنين على المشاركة بهذا العرس الانتخابي الكبير.