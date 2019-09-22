كبرى شركات التطوير العقاري تستعرض محفظتها المقدمة لزوار "سيتي سكيب العالمي 2019"

تستعد كبرى شركات التطوير العقاري لاستعراض محفظتها من المشاريع والعروض الحصرية المقدمة لزوار سيتي سكيب العالمي 2019 على مدار ثلاثة أيام من إنطلاق المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة 25-27 سبتمبر المقبل.

وسيستضيف المعرض مجموعةً متنوعة من المستثمرين والأفراد، وخبراء القطاع وممثلي أبرز الجهات المحلية والعالمية المشاركة في الفعالية، ومنها ’نخيل‘ و’أرادَ‘ و’عزيزي للتطوير العقاري‘ و’تلال العقارية‘. وإلى جانب الإعلان عن عددٍ كبير من المشاريع الجديدة التي ستنضم إلى السوق في المستقبل القريب، سيقدم العارضون للزوار خطط سداد حصرية وإعفاءات من الرسوم الإدارية.

شركة نخيل

ستقدم شركة نخيل، المطور العقاري الرائد عالمياً، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عدداً من العروض في مختلف مشاريعها السكنية، وذلك في الفرجان، وأزور ريزيدنسز في نخلة جميرا، وفلل ند الشبا، وذا بالم تاور في نخلة جميرا، وأبراج التنين في مدينة التنين.

وستتنوع الوحدات المتوفرة للبيع في معرض سيتي سكيب العالمي، ما بين شقق وفلل ومنازل تاون هاوس فاخرة جاهزة للسكن وبين شقق على الخريطة مكونة من استديوهات وغرفة وغرفتين نوم.

قائمة العروض المتوفرة في المعرض:

الفرجان: تشمل العروض المتنوعة على، دفعات أولية مخفضة، وبدون رسوم التسجيل العقاري، وبدون رسوم الخدمات لمدة تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى عضوية مجانية في نادي الفرجان لمدة تصل إلى سنتين. تبدأ أسعار منازل التاون هاوس الجاهزة للسكن من 2.2 مليون درهم فيما تبدأ أسعار الفلل الجاهزة للسكن من 3.1 مليون درهم.

أزور ريزيدنسز: تشمل العروض المتنوعة على، دفعات أولية مخفضة، وبدون رسوم التسجيل العقاري، وبدون رسوم الخدمات لمدة 5 سنوات، وعضوية في النادي مجانية لمدة سنتين. تبدأ أسعار الشقق الجاهزة للسكن المكونة من غرفة نوم واحدة من 1.3 مليون درهم، فيما تبدأ أسعار الشقق الجاهزة للسكن المكونة من غرفتين نوم من 2.2 مليون درهم.

فلل ند الشبا: تشمل العروض المتنوعة على، 2% رسوم التسجيل العقاري. تبدأ أسعار الفلل الجاهزة للسكن المكونة من 4 غرف نوم من 3.2 مليون درهم، فيما تبدأ أسعار الفلل الجاهزة للسكن المكونة من 5 غرف نوم من 3.5 مليون درهم.

ذا بالم تاور: تتوفر جميع الوحدات مع دفعات أولية مخفضة، وخطط سداد لمدة 7 سنوات، وبدون رسوم الخدمات لمدة 5 سنوات، وبدون رسوم التسجيل العقاري. تبدأ أسعار الاستوديوهات من 1.7 مليون درهم، والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة من 3 ملايين درهم، والشقق المكونة من غرفتين نوم من 8.8 مليون درهم.

أبراج التنين: تتوفر جميع الوحدات مع دفعات أولية مخفضة، وخطة سداد لمدة 5 سنوات، و2% رسوم التسجيل العقاري. تبدأ أسعار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة من 440،000 درهم، والشقق المكونة من غرفتين نوم من 670،000 درهم.

الدار العقارية

خلال فعاليات ’سيتي سكيب العالمي‘، ستستعرض شركة الدار العقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، محفظتها من عروض المشاريع السكنية المتنوعة، ومنها ’الناريل‘ و’جواهر‘ و’ياس ايكرز‘ و’الغدير‘ و’أنسام‘ و’ميرا‘ و’ذا بردجز‘ و’رفلكشن‘ و’ليا‘ و’ممشى السعديات‘. وسيُتاح للمستثمرين والمشترين الحاضرين في ’سيتي سكيب العالمي‘ الاستفادة من العروض التالية التي ستكون مُتاحة ابتداءً من 19 سبتمبر:

العروض المُتاحة: عرض "العشرة الأفضل" (The Perfect 10): يشمل العرض 10 مشاريع سكنية رئيسية، وخصم بنسبة 10% على أسعار الوحدات السكنية، وإعفاء لمدة 10 سنوات من رسوم الخدمة، وخدمات صيانة مجانية للوحدات لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم التسجيل وعضوية مجانية لمدة 10 سنوات في الحدائق والوجهات الترفيهية ضمن جزيرة ياس؛ مع العلم أن هذا العرض مُتاح لمدة 10 أيام فقط.

أرادَ العقارية

ستقدم ’أرادَ‘، شركة التطوير العقاري الرائدة في الشارقة، عروضاً مميزة على اثنين من مشاريعها الضخمة، وهما مساكن ’نسمة ريزيدنس‘ و’الجادة‘. ويُعتبر ’نسمة ريزيدنس‘ أحد أسرع المشاريع العقارية مبيعاً في الشارقة، حيث يضم أكثر من 900 فيلا وشقة تاونهاوس، وقد بدأت الشركة المطورة بتسليم جميع منازل المرحلة الثانية من المشروع.

يُمثل مشروع ’الجادة‘ مجمعاً متكاملاً بتصميم رائع، سيحتضن خيارات للبيع بالتجزئة ووجهات للتسلية والترفيه، بالإضافة إلى مجموعةٍ واسعة من المساحات السكنية والتجارية. ويستمرّ العمل حالياً لاستكمال هذا المشروع الضخم الذي تبلغ قيمته 24 مليار درهم إماراتي، ومن المقرر تسليم منازل المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من عام 2020.

العروض المُتاحة:

’نسمة ريزيدنس‘: إعفاء لمدى الحياة من رسوم الخدمة عند شراء أي منزل في المشروع. تبدأ أسعار الفلل والمساكن اعتباراً من 899,000 درهم إماراتي.

الجادة: عائدات مضمونة على الاستثمار بنسبة 10% لمدة 10 سنوات للوحدات داخل مجمع ’ذا نيست‘ السكني الطلابي. وتبدأ الأسعار من 279,000 درهم إماراتي للمنازل في مشروع ’إيست فيليدج‘.

عزيزي للتطوير العقاري

ستسلط شركة ’عزيزي للتطوير العقاري‘ الدولية الضوء على العديد من مشاريعها، ولاسيما ’عزيزي مينا‘ و’عزيزي ريفييرا‘. ويقع مشروع ’عزيزي مينا‘ على الهلال الشرقي في جزيرة نخلة جميرا، ويمتاز بشاطئٍ خاص وإطلالات بانورامية خلابة على البحر وأفق المدينة. وسيشتمل المشروع بعد استكماله على 120 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة و54 وحدة بغرفتي نوم و4 وحدات بينتهاوس.

من جهة ثانية، يتميز مشروع ’عزيزي ريفييرا‘ ضمن منطقة ’ميدان‘ بإطلالات ساحرة على الواجهة البحرية، ومن المتوقع أن يحظى باهتمامٍ لافت خلال فعاليات ’سيتي سكيب جلوبال‘. وسيتضمن هذا المشروع شقق استديو، ووحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 1-3 غرف نوم تتوزع على 71 مبنى متوسط الارتفاع. كما يضم المشروع ممشى مميز على القناة المائية، و’بوليفارد ريفييرا‘ المخصص لمتاجر التجزئة الراقية، بالإضافة إلى حديقة ’لي جاردان‘، وهي عبارة عن مساحة اجتماعية خضراء شاسعة.

كما ستستعرض الشركة محفظتها من العقارات في الفرجان ومدينة دبي الطبية وجبل علي وغيرها الكثير. وستشمل عروض الشركة إعفاء من رسوم الخدمة، وخطط سداد بعد التسليم وعائد مضمون على الاستثمار بنسبة 7%.

العروض المُتاحة: إعفاء من رسوم الخدمة على جميع وسائل الراحة وعائد مضمون على الاستثمار بنسبة 7%.

مجموعة كي وان

خلال مشاركتها في فعاليات ’سيتي سكيب جلوبال‘، ستسلط مجموعة ’كي وان‘ الضوء لأول المرة على مشروعها المتميز ’برج باسيفيك‘ المكون من 20 طابقاً في منطقة برج خليفة. ويضم هذا المشروع شققاً بمساحات تتراوح بين 1-3 غرف نوم، مع العلم أن 60% من جميع وحدات المشروع تطل على برج خليفة.

العروض المُتاحة: خصم بنسبة 4% على رسوم التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وإدارة مجانية لمدة عام من مجموعة ’كي وان‘ لجميع الوحدات السكنية.

تلال العقارية

ستستعرض ’تلال العقارية‘ مشروع ’مدينة التلال‘ الذي يشغل مساحة 25 مليون قدم مربعة، ويُعتبر من أوائل مشاريع التملك الحر متعددة الاستخدامات في الشارقة.

ويتيح المشروع، الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار درهم إماراتي، فرصة شراء الأراضي لأغراض الإسكان والاستثمار. ويضم المشروع 5 مناطق رئيسية تشمل قطع الأراضي المخصصة للمباني السكنية، والأراضي المخصصة للفلل والمنازل ذات المساحات الخضراء والممرات، كما سيحتضن 65 ألف قاطن بمجرد استكماله.

العروض المُتاحة: خصم بقيمة 250 ألف درهم إماراتي للمشترين نقداً خلال الأيام الثلاثة لمعرض ’سيتي سكيب جلوبال‘، وخصم بنسبة 7% مع خطة سداد لمدة 24 شهراً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ’سيتي سكيب العالمي‘ يحظى بدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية بوصفها الراعي البلاتيني للفعالية، بالإضافة إلى الشريك الرسمي ’أرادَ‘، والشريك الاستراتيجي دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والشريك المؤسس ’نخيل‘.

فيما تشمل قائمة الجهات الراعية لمؤتمر ’سيتي سكيب‘ الرعاة البلاتينيين ’ميزونيت‘ و’بروفيس‘، والرعاة الذهبيين ’سافا آند أسوسيتس قبرص‘ و’التزام‘ و’كوهلر‘ و’كولييه إنترناشيونال‘، والرعاة الفضيين ’ألتوس جروب‘ و’موت مكدونالد‘. فيما تُقام ’حوارات سيتي سكيب‘ برعاية ’كوهلر‘ و’بروفيس‘ و’إل دبليو كيه آند بارتنرز‘ و’ميزونيت‘. بالإضافة إلى ’آرتون كابيتال‘ شريك المواطنة العالمية، و’ريجوس‘ شريك مكان العمل، و’إل دبليو كيه آند بارتنرز‘ شريك الهندسة المعمارية.